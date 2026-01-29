Русия и Украйна са постигнали частично примирие?

Различни източници започват да съобщават за постигнато примирие между Русия и Украйна, що се отнася до ударите по обекти от енергийната инфраструктура. Според наличната информация до момента, която не е потвърдена официално от нито една от страните, това споразумение важи от днес, 29 януари. В известни руски канали в Telegram циркулират съобщения, че силите на диктатора Владимир Путин са получили нареждане да не обстрелват украински енергийни обекти. Твърди се, че същото важи и за удари на руска територия.

Украински и руски източници говорят за примирие

"Изглежда, че и двете страни са сключили енергийно примирие. Ще видим как ще бъде приложено", коментира тази информация Константин Немичев, основател на дивизията „Кракен“ към украинското военно разузнаване (ГУР). Той предупреждава, че все още няма нищо официално.

Украинският Telegram канал "Николаевский Ванёк" също отговори на твърденията - той обаче заяви, че все още няма окончателно решение между двете страни за прекратяване на енергийните удари, затова украинците трябва да останат бдителни. „Те няма да спрат обстрела и дори ако сега им е наложена някаква забрана, на този етап тя няма да продължи дълго. Добрата новина е, че пролетта е само след месец“, отбеляза източникът.

Руският военен блогър Романов твърди, че Русия е наредила спиране на ударите по енергийната инфраструктура на Украйна, но информацията остава непотвърдена. Романов заяви, че документ, разпространен на най-високо командно ниво на 28 януари, инструктира силите да спрат да атакуват енергийни съоръжения в цяла Украйна, включително електроподстанции, топлоелектрически и водноелектрически централи, газохранилища, нефтохранилища и горивни съоръжения. Предполагаемата заповед изключвала обаче удари в Киев и Киевска област.

Russian military blogger Romanov claims that Russia has ordered a halt to strikes on Ukraine’s energy infrastructure, but the information remains unconfirmed. Romanov said a document circulated at the highest command level on January 28 instructs forces to stop targeting energy… https://t.co/YnrmiCQnOk pic.twitter.com/4eytR62s3L — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 29, 2026

Преговори

Има информация, че идеята за енергийно примирие е била обсъдена по време на преговорите в Абу Даби и неофициалните контакти между делегациите тази седмица. В ОАЕ Украйна, Русия и САЩ преговаряха в тристранен формат, но до пробив не се стига по най-важните въпроси - териториалните.

УНИАН междувременно цитира енергиен експерт, според когото в резултат на руските атаки ще отнеме поне година, за да се преодолее енергийната криза в Киев: „Все още ще бъде в режим на извънредно положение, защото е невъзможно да се заменят такива огромни мощности като ТЕЦ-5 и ТЕЦ-6".

Последните две руски ракетни атаки и нападения с дронове срещу столицата Киев оставиха около един милион души без електричество и 6000 жилищни сгради без отопление. След седмици на ремонт около 700 сгради все още нямат отопление. Министърът на енергетиката Денис Шмигал написа в Telegram в сряда, че 610 000 домакинства в Киев остават без ток. Тази картина се повтаря в цялата страна, като северната и източната част на Украйна, където се намират големи градове като Киев, Харков, Чернигов и Суми, са редовно атакувани, което води до ограничения на електроенергията за промишлеността и прекъсвания на тока за потребителите.

Атаките срещу електроцентрали, системата за пренос на енергия и газовия сектор отдавна са ключови елементи от пълномащабната инвазия в Украйна, започната от Русия през февруари 2022 г.

Ръководителят на най-големия частен производител на електроенергия в Украйна ДТЕК заяви пред Reuters миналата седмица, че Украйна е на прага на „хуманитарна катастрофа“ поради щетите, нанесени на енергийните ѝ системи в условията на минусови температури, и призова за прекратяване на атаките срещу енергийните активи.

Украйна междувременно се прицелва в руската инфраструктура за преработка на петрол, за да намали държавните приходи, финансиращи войната на диктатора Владимир Путин. Отново имаше удари по нефтопреработвателни заводи и няколко други важни руски съоръжения. По-конкретно, засегната е била инфраструктурата на нефтопреработвателния завод „Славянск Еко“, разположен в Славянск на Кубан в Краснодарския край на Русия: САЩ с нова маневра за мирa в Украйна. Чужденци с украинско гражданство да се мобилизират – идея (ОБЗОР - ВИДЕО).