По-дълго от Картаген и Ленинград: Малко село в Украйна се превърна в кошмар за руската армия

13 май 2026, 13:25 часа
Снимка: Actualno/ChatGPT5
Епичната битка на руската армия за едно село с население от около 3 000 души преди войната, Мала Токмачка, вече влезе в световната военна история. Смятаната за втора армия в света е заседнала на това място вече години и не може и не може да го овладее. Мала Токмачка е на фронтовата линия още от началото на пълномащабната война през 2022 г. 

Следователно битката за селото на практика вече е надминала по продължителност битката за Гибралтар, легендарната обсада на Картаген и обсадата на Ленинград по време на Втората световна война. Това пише руският телеграм канал "Дабл Ять" с близо 164 хиляди последователи.

Ето и сравнението, приведено от канала, който цитира United24:

  • Сраженията за Мала Токмачка продължават вече 1500 дни или около 4 години и 1 месец;
  • Голямата обсада на Гибралтар (1779–1783) е 1320 дни или около 3 години и 7 месеца;
  • Обсадата на Картаген (149–146 пр.н.е.) е 1100 дни или около 3 години;
  • Обсадата на Ленинград (1941–1944) е 872 дни или около 2 години и 4 месеца.

Пояснение: Селото се намира в Запорожка област и е ключова точка за подстъпите към град Орехов, в западната част на областта, който от своя страна е ключова точка за всяка армия, която иска да стигне до град Запорожие с настъпление в посока от юг на север.

 

Елена Страхилова
