Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в интервю за американската телевизия Ен Би Си днес, че не е успял да се срещне със севернокорейския лидер Ким Чен-ун по време на обиколката си в Азия, тъй като е имал твърде много срещи, но добави, че двамата ще се срещнат "в даден момент", предаде Ройтерс.

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"Отношенията са налице, но не се срещнахме. Имаше твърде много срещи. Нямаше да се получи. Ще проведем тази среща в някакъв момент", каза американският президент. Пред "Фокс Нюз" Тръмп заяви, че той и китайският президент Си Дзинпин искат да бъдат въведени регулации за изкуствения интелект с цел безопасност, както и че ще работят заедно по създаването на разумни правила в тази област. Освен това американският държавен глава спомена, че не е обсъждал подробно с президента на Китай темата за компанията "Енвидиа" или въпроса за предполагаемия китайски шпионаж.

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