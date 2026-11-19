Президентът на Украйна Володимир Зеленски оправда украинските въздушни удари по Кримския мост, посочвайки многократните атаки на Русия срещу мостове в Украйна. Той го стори пред журналисти, след въпрос за Кримския мост - и първите му думи бяха "украинския мост" - ОЩЕ: Путин ще отмъщава за Кримския мост. А новите сателитни СНИМКИ доста радват
"Руснаците удариха нашите мостове, не за първи път и не за първа година, и ние отговаряме. Вярвам, че това е справедливо", каза той. Зеленски добави: "Честно казано - Крим е Украйна и всичко на украинска територия е украинско" - ОЩЕ: Тръмп: Путин беше крайно ядосан на Зеленски. Без Зеленски нищо окончателно няма да решавам за Украйна
Zelensky on Crimea Bridge strike: Crimea is Ukraine, and we can do whatever we want with what belongs to us. https://t.co/r7DQnJUbR6— Clash Report (@clashreport) November 19, 2026
The Crimean Bridge. Before and after the attack. https://t.co/UNjDj7LwG6— WarTranslated (@wartranslated) November 19, 2026