Френският президент Еманюел Макрон заяви, че "декларацията за мир", приета по-рано днес от Доналд Тръмп, Владимир Путин и Си Дзинпин "не води до преустройството на света", предаде Франс прес. "Това не е моята представа за Ялта", каза Макрон за документа, подписан по време на тристранната среща между президентите на САЩ, Русия и Китай в Шънджън.

Още: Гърция: Подкрепата за Украйна трябва да продължи

Според Еманюел Макрон днешната среща на съюзниците на Украйна в Берлин е събитието, което може да се смята "за ключов елемент в преустройството на Европа и нейната сигурност".

По-рано френският президент призова всички съюзници на Украйна да направят всичко възможно, за да осигурят на страната още сега необходимите ѝ средства за противовъздушна отбрана.

Още: Доналд Туск: Путин не е наш приятел, нито някога ще бъде

Макрон настоя също въпросът за присъединяването на Украйна към НАТО да бъде поставен отново на дневен ред. "Абсолютният приоритет е разгръщането на нови противоракетни системи и нови прехващачи. Всеки, който има възможност да предостави средства за отбрана и защита на украинските граждани, трябва да го направи незабавно", заяви той в Берлин, където се проведе среща на "Коалицията на желаещите". На срещата присъстваха и представители на американския президент Доналд Тръмп.

Още: Тръмп: Путин беше крайно ядосан на Зеленски. Без Зеленски нищо окончателно няма да решавам за Украйна

"Предвид максималистичния характер на руската позиция смятам, че трябва отново да повдигнем въпроса за присъединяването на Украйна към НАТО. Днес възниква въпросът, включително за нас - европейците, какво ще се случи утре", добави Еманюел Макрон.

Още: Първи руски акт на разплата за Кримския мост? Атака срещу нидерландското посолство в Киев