Американският президент Доналд Тръмп е отворен към идеята за гаранции за сигурност за Украйна като част от мирното споразумение с Русия, заяви неговият специален пратеник и зет Джаред Къшнър, предаде Ройтерс. Русия също изглеждала готова, по думите на Къшнър. Той допълни, че подобно споразумение трябва да бъде част от по-широк пакет, свързан със сигурността. Къшнър заяви пред репортери, че днешните преговори в Берлин (срещата на Коалицията на желаещите) с европейските лидери и с президента на Украйна Володимир Зеленски "са постигнали голям прогрес по това как ще изглеждат тези гаранции за сигурността", както и относно план за следвоенен просперитет.

Джаред Къшнър добави, че Москва е готова да приеме концепция за гаранции за сигурността на Украйна по аналогия с член 5 на НАТО - за да се стигне до това когато свърши тази война, да няма друга в бъдеще. Но за тази цел трябвало да се промени това в системата, което не работело. Уникалното в изказването му беше, че каквото и споразумение за мир да бъде постигнато, то трябва да подлежи на мониторинг и да има "огромни последици" при нарушение. Такова споразумение трябвало да отговаря и на интересите на САЩ и в преговорите да се уточни "какво не работи" в досегашната система. Според зетя на Тръмп, по време на преговорите е бил постигнат напредък и в изготвянето на план за следвоенно възстановяване на страната, както и за обмен на военнопленници.

Къшнър отбеляза, че след срещата си с Владимир Путин и Си Дзинпин в Китай Доналд Тръмп счита постигането на мир за възможно. Той също така съобщи, че Вашингтон работи по гаранциите за сигурност съвместно с екипа на Владимир Зеленски, Световната банка, BlackRock и ЕС. Според специалния пратеник Тръмп проявява интерес към сключването на споразумение с участието на европейските съюзници.

В същото време Къшнър подчерта необходимостта от възобновяване на диалога между Европа и Русия. Очаква се следващите преговори да се проведат с участието на Украйна, Русия, САЩ и европейските държави. Канцлерът на Германия Фридрих Мерц посочи ОАЕ като възможна дестинация за разговорите, но окончателното място на срещата все още не е определено.

Kushner stated that Russia has agreed to security guarantees for Ukraine modeled on Article 5 of NATO. https://t.co/xUGu9nHVpf — WarTranslated (@wartranslated) November 19, 2026

"Сключвайте споразумение, демократите идват"

Припомняме, че вчера американските представители Стив Уиткоф и Джаред Къшнър предупредиха руската и украинската страна, че настоящият кръг от мирни преговори може да е последната реална възможност за постигане на споразумение, преди политическият баланс във Вашингтон да се промени. Това съобщи The Kyiv Independent, позовавайки се на източници, запознати с преговорите.

Още: САЩ към Кремъл: Това е последният шанс за мирно споразумение с Украйна, през януари идват демократите

Както обяснява изданието, американската страна се опитва да убеди Москва да не отлага постигането на споразумение. Причината се крие в потенциалното укрепване на позициите на демократите в Конгреса на САЩ. Когато те получат контрол над законодателната власт през януари, това може да доведе до подновяване на двупартийната подкрепа за Украйна и увеличаване на военната и финансовата помощ за Киев. Демократическият контрол над Конгреса ще означава и засилен контрол върху контактите на администрацията на Тръмп с Кремъл, както и вероятни парламентарни разследвания и изслушвания относно тези контакти. В такъв сценарий способността на Белия дом да провежда собствена политика спрямо Русия ще бъде ограничена.

Още: От "дайте ни Донбас" до "дайте ни Източна Европа": Успехите на Тръмп с Путин накратко

„Киев Индепендънт“ отбелязва, че тази стратегия стана особено забележима, след като Русия отмени планираните тристранни преговори между Украйна и Съединените щати през септември. Срещата, първоначално насрочена за началото на октомври, беше отменена след обвиненията на Кремъл, че Киев се опитва да провали руските „избори“. Отмяната на Москва съвпадна с нова вълна от руски атаки срещу украинската енергийна инфраструктура.

Още: Сериозни противоречия се появиха между Къшнър и Кремъл