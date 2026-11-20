Генералният секретар на ООН Антонио Гутереш смята Международния наказателен съд (МНС) за ключов орган за международното правосъдие, заяви негов говорител, след като Китай, САЩ и Русия призоваха съда да не надхвърля правомощията си, предаде Франс прес. "Искаме държавите членове на ООН да подкрепят работата на съда. Върховенството на закона е един от основните стълбове на глобалната стабилност и то трябва да бъде укрепвано, а не отслабвано", заяви говорител.

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В кратко изявление, публикувано след среща между държавните глави на трите страни в Шънджън – Доналд Тръмп, Си Дзинпин и Владимир Путин, разкритикуваха Международния наказателен съд (МНС) за издаването на заповед за арест на Путин и призоваха за реформи в ООН.

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В отговор на въпрос относно изявлението говорителят на Гутериш отбеляза, че самият генерален секретар на ООН е инициирал план за реформиране на системата на организацията в навечерието на 80-ата ѝ годишнина. "Някои аспекти от процеса на реформи попадат изцяло в правомощията на генералния секретар, но много други изискват действия от страна на държавите членки на ООН", добави той.

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Китай, САЩ и Русия обявиха и началото на "диалог относно намаляването на ядрените рискове и предотвратяването на разпространението на ядрени оръжия" и потвърдиха намерението си да увеличат доставките на петролни продукти, чиито цени се повишиха рязко през последните месеци. "Със сигурност приветстваме потвърждението, че ядрена война не може да бъде спечелена и никога не трябва да бъде водена", заяви говорителят на Гутериш.