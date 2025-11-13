Унгария използва корупционния скандал в Украйна - иска ЕС да спре парите за Киев

Унгарският външен министър Петер Сиярто счита, че Европейският съюз трябва да спре „да изпраща парите на европейските граждани в Украйна“ след последния корупционен скандал в нападнатата от Русия страна. Става въпрос за разследването на Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) - операция „Мидас“ - за мащабна корупционна схема в държавното предприятие „Енергоатом“, управляващо атомните електроцентрали. Водачът на престъпната групата е бил Тимур Миндич, бизнесмен и съсобственик на „Квартал 95“ - украинската телевизионна продуцентска компания, основана от Володимир Зеленски, преди той да стане президент.

Още: Голям скандал в Украйна: бивш бизнес партньор на Зеленски е разследван за корупция в енергийния сектор

Прокуратурата отбеляза, че Миндич е упражнявал влияние върху бившия министър на енергетиката Герман Галушченко и бившия министър на отбраната Рустем Умиеров. Говори се за подкупи в енергетиката за контрол над ключови държавни предприятия. Заради скандала двама министри загубиха постовете си - на правосъдието (Галушченко, преди това той бе енергиен министър) и на енергетиката (Свитлана Гринчук). Срещу Миндич, който предварително е напуснал страната, ще бъдат наложени санкции.

Още: Още един министър е аут заради корупционната схема в Украйна, Зеленски ще подпише санкции срещу бивш свой бизнес партньор

Петер Сиярто: Брюксел иска да праща още пари, а корупцията в Украйна процъфтява

"Брюксел финансира дейността на украинската държава с парите на европейските граждани от много години. Междувременно корупцията в Украйна процъфтява, така че не е изненада, че никой все още не е видял точен отчет за това как са изразходвани средствата, получени от ЕС... А какво иска Брюксел? Да изпрати още повече пари на Украйна, на президента Зеленски, в чийто близък кръг наскоро беше разкрита голяма корупционна мрежа (...) "Време е да спрем тази лудост", пише Сиярто във Facebook.

Hungarian FM Péter Szijjártó is urging the EU to halt funding to Ukraine, citing ongoing corruption. He claimed Brussels keeps sending money without accountability, referencing recent scandals. He vowed that as long as Fidesz is in power, no Hungarian funds will go to Ukraine.… pic.twitter.com/rrdtm6rOHH — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 13, 2025

В същия пост министърът споделя и статия от пропагандния сайт Mandiner за корупцията в украинския енергиен сектор.

Сиярто също така заяви, че докато партия "Фидес" на премиера Виктор Орбан остава на власт, „унгарският народ може да бъде сигурен: парите на унгарския народ няма да отидат в Украйна“.

Още: Фон дер Лайен: Имаме 3 варианта как да продължим финансовата помощ за Украйна

Европейските партньори още имат доверие, Киев ще получи средства днес

Германското правителство продължава да има доверие в Украйна въпреки скандала с корупцията в енергийния сектор, но ще следи отблизо развитието на събитията.

По-рано Финландия също заяви, че скандалът в украинското правителство няма да се отрази негативно на плановете на Европейския съюз да предостави финансова помощ на Киев.

Украйна ще получи днес, 13 ноември, транш от 6 милиарда евро от ЕС, каза председателят на бюджетната комисия в местния парламент Роксолана Пидласа. Пакетът включва 4,1 милиарда евро по заеми по механизма ERA за създаване на единен пазар "без граници" за научни изследвания, иновации и технологии в целия ЕС, както и 1,9 милиарда евро чрез Механизма за Украйна.

Ukraine is set to receive a €6 billion tranche from the EU today, according to Budget Committee Chair Roksolana Pidlasa. The package includes €4.1B under ERA loans and €1.9B via the Ukraine Facility.



This support secures current defense and humanitarian spending. Talks on… pic.twitter.com/YJ4kQmiNn4 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 13, 2025

Тази подкрепа осигурява текущите разходи за отбрана и хуманитарна помощ. Преговорите за по-големия заем за репарации от 140 милиарда евро продължават, като се очаква политическо решение от Европейския съвет. Този заем трябва да бъде обезпечен от замразените в ЕС руски активи.

Още: Украинската хазна може да се изпразни до пролетта: ЕС членките ще трябва да бръкнат в собствените си