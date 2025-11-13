Турски гигант заля Африка с дронове

Турският гигант в производството на безпилотни летателни апарати (БЛА) Baykar допринася за сигурността и стабилността на Африка със своите усъвършенствани национални дронове, които предоставя на африканските страни, пише турската Анадолска агенция в свой материал по повод участието на производителя на Bayraktar в панаира Bamako Expo (BAMEX'25), проведен в столицата на Мали Бамако, на който за първи път бяха представени щандове на турски компании.

Компанията изложи макети на Bayraktar TB2, Akinci, TB3 и Kizilelma и представи своите продукти и възможности на гостуващи международни делегации.

Дроновете Bayraktar в Африка

Baykar е особено известен в Африка със своите безпилотни самолети Bayraktar TB2. Африканските страни предпочитат Bayraktar TB2 заради възможностите му за разузнаване, наблюдение и прецизни удари.

Африка се откроява като един от най-бързо развиващите се пазари на Baykar. Продуктите на Baykar се използват срещу елементи, които заплашват националната сигурност, осигурявайки значителен възпиращ фактор.

На африканския континент страни като Мали, която беше домакин на панаира, както и Мароко, Етиопия, Нигерия, Либия, Буркина Фасо, Того, Нигер, Джибути, Сомалия, Руанда и Кения, са избрали произведените в страната безпилотни летателни апарати на Baykar.

Приходите на Baykar от износ

От началото на своите научноизследователски и развойни дейности (НИРД) в областта на безпилотните летателни апарати през 2003 г., Baykar е генерирала 83% от приходите си от износ.

С течение на времето Baykar се нарежда сред 10-те най-големи износители във всички сектори и се превръща в лидер в износа в отбранителната и аерокосмическата промишленост.

Като най-големият износител на въоръжени безпилотни летателни апарати в света, Baykar изведе Турция до лидерство в тази област. Повече от 90% от договорите, които наскоро е подписала, са за износ.

Към днешна дата Baykar е подписал споразумения за износ с 37 държави.