Имаш спестявания в брой? Сега е моментът да ги внесеш – без такси и без изненади

До края на годината клиентите на iBank могат спокойно да внесат своите левови спестявания в банката – без никакви такси за внасяне, както в офис, така и на банкомат. Това е част от ангажимента на банката да осигури плавна и прозрачна подготовка за въвеждането на еврото в България.

Предимства:

- Без такса за внасяне на левове в офис или на банкомат

- Без месечни такси за обслужване до 31.12.2025 г.

- Без скрити разходи и допълнителни условия

- Автоматично превалутиране на 1 януари 2026 г. по фиксирания курс 1.95583 лв./евро

Защо е важно да внесете средствата си навреме

Сега е подходящият момент тези пари да бъдат внесени по сметка в банка, за да бъдат защитени и автоматично превалутирани при въвеждането на еврото. Така се избягва рискът от загуба, объркване или опашки в последните дни на годината.

Сметка с ясни условия и пълен контрол

В iBank клиентите разполагат със сметка без месечни такси и с пълен достъп чрез интернет и мобилно банкиране, където могат да:

- следят наличността и движенията по сметката

- извършват преводи и плащания в лева и евро

- управляват средствата си сигурно и удобно, без да посещават офис

iBank – сигурност, прозрачност и ясни условия при въвеждането на еврото.