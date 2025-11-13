Любопитно:

13 ноември 2025, 12:26 часа 464 прочитания 0 коментара
Умират стотици и без война: Нови данни за руската армия

Смъртността в руската армия, която не е следствие на бойните действия в Украйна, се е увеличила значително. Това твърди в своя публикация в канала си в Телеграм лейтенант Андрий Коваленко, ръководител на Центъра за борба с дезинформацията към Съвета за сигурност на Украйна.

Според неговата публикация, само в Централния военен окръг на Руската федерация над 600 военнослужещи са загинали в периода 2024 – 2025 година - не на фронта в Украйна. Детайлно:

  1. Над 150 самоубийства за година и половина - войници и офицери, които не са могли да понесат условията на служба, унижението и страха.
  2. 32 войници са починали от хранително отравяне.
  3. 112 смъртни случая от наркотици само през първата половина на 2025 г. - почти колкото през цялата предходна година.

"Пиянство, наркотици, боеве, липса на дисциплина и морални граници - това е реалната картина (за руската армия)", заключва Коваленко в публикацията си.

