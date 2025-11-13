Птичият грип настъпва

От 13 ноември всички домашни птици да бъдат затворени поради риск от птичи грип. Това са най-новите разпоредби на Министерството на земеделието на Испания. С това решение се разширява мярката, която се прилагаше само за няколко района с висок риск, предава Ройтерс.

"Мярката е взета поради повишен риск от навлизане на болестта в Испания през последната седмица", посочват в свое изявление от министерството, цитирани от БТА.

Масов европейски проблем

Това е поредният случай на европейска страна, която има проблеми с болестта по птиците. Вече няколко държави в Европа се борят с огнища на птичи грип. Великобритания, Германия и Франция приложиха същите мерки - затваряне на птиците или директно унищожаване.

Пожарникари и служители във фермите в Чехия пък започнаха вчера умъртвяването на птиците в контейнери с въглероден оксид. Мярката ще обхване 18 000 едноседмични патета и 2500 патици.

Случаите са установени в южното селище Валдиков. Отделно във ферма в централния град Ланшкроун ще бъдат умъртвени 40 000 кокошки и 13 000 петли, съобщиха от чешката държавна ветеринарна администрация.

Болестта настъпва и у нас

Вчера огнище на птичи грип бе установено във ферма с около 700 пауни в село Сусам, община Минерални бани. Собственикът на обекта сам е подал сигнал, тъй като е забелязал повишена смъртност при птиците.

Като предпазна мярка е определена 3-километрова предпазна зона около засегнатата ферма и 10-километрова зона, която ще е под наблюдение, съобщават от Българската агенция по безопасност на храните.

Миналия месец от БАБХ предупредиха, че с настъпването на октомври страната навлиза в период, традиционно свързан с повишен риск от птичи грип. Причината е есенната миграция на диви птици по основните миграционни пътища, преминаващи над територията на България, както и на промените в климатичните условия.

Най-ефективният начин за предотвратяване на заболяването е стриктното прилагане на мерките за биосигурност. Те включват отглеждане на птиците на закрито, ограничаване на достъпа на диви птици и гризачи, правилно съхранение на фуражите, почистване и дезинфекция на транспортните средства, както и внимателен контрол на произхода и здравния статус на новозакупените птици.