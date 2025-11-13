Отличниците по бонуси в държавната администрация: Милиони за (не)видими резултати

Данните за получените стотици милиони под формата на бонуси за шефове и служители в десетки държавни агенции, служби и администрации заслужено получиха огромно обществено възмущение и породиха политическо напрежение. Оказва се, че именно едни от най-публичните регулаторни органи и държавни служби са сред най-облагодетелстваните от солидни бонуси, показва проверка на Actualno.com сред документи, с които медията ни разполага.

Припомняме, че според публична информация, оповестена от опозиционния лидер Ивайло Мирчев (ПП-ДБ), едни от най-големите бонуси за 2024 г. са получени от председателите на Сметната палата – 113 257 лв., председателя на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори – 56 000 лв., членовете на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) – 50 991 лв. (общо близо 900 000 лв.) и т.н.

Кои са отличниците?

Сред десетките документи, до които Actualno.com има информация, са видни най-отличителните в системите с Допълнително материално стимулиране (ДМС) или под формата на награди за постигнати резултати - това са органи като Централната избирателна комисия (ЦИК), Националната служба за охрана (НСО), НЗОК, НАП, Антикорупционната комисия и други.

Преди ден ви разказахме и как ако се действа само според общите законови правила, залегнали в Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, то няма как бонусите да достигат по три заплати горница - каквито са например сумите за председателя на Сметната палата, който е получил 113 257 лева премии през 2024 г. По думите на бившия служебен премиер Димитър Главчев - там са се раздавали по до 3 заплати отгоре като премии, и то за най-големите шефове, а за мениджърите на ниво оперативно управление на служители бонусите били до 2,5 заплати. За редовите служители – най-много 1,5 заплати премия.

Въпросните допълнителни възнаграждения за постигнати резултати се определят за точно и в срок изпълнение на поставените задачи и може да се изплащат до четири пъти годишно - през април, юли и октомври за текущата година и през януари - за предходната година. Според ал. 3 на същия член разходите за допълнителни възнаграждения за постигнати резултати са в размер не повече от 30 на сто от разходите за заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски по бюджетите на разпоредителите с бюджет. И още - размерът на допълнителното възнаграждение за постигнати резултати, което отделен служител може да получи за една година, не може да надвишава 80 на сто от начислените му за съответната година основни заплати.

Оказва се, че се потвърждават данните на Actualno.com, че повечето системи за бонуси и допълнителни стимулирания лежат изцяло и само на вътрешните правила на съответните държавни структури. Именно затова в единия край са отличници като гореспоменатите, докато в другия край имаме и примери с агенции с нулеви бонуси като например Националния статистически институт (НСИ), "Български пощи", Дипломатическия институт, "Безопасност на движението по пътищата" и други.

Ето и някои от най-известните държавни служби, които са образци по бонусите.

Особено (видими) резултати

Според данните ни в периода януари-август 2025 г. в Централната избирателна комисия (ЦИК) не са изплащани допълнителни възнаграждения, освен тези за придобит трудов стаж. Любопитното обаче е друго перо със средства, които се предоставят на служители под формата на облекло, съгласно нормативната уредба - размерът на тези средства възлиза на 188 152 лева.

В Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) са си раздали далеч по-скромни бонуси от тези в Сметната палата например. В периода юли 2024 г. до юни 2025 г. главния секретар на НЗОК е получил сумата от 2384,52 лева бонуси, но при получени заплати средно от по над 10 145 лева месечно. За сметка на него, самият директор на НЗОК обаче е получил заплата от средно над 15 500 лева месечно.

Ръководството на данъчната служба (НАП) в лицето на директора може да се похвали със среден размер на държавния бонус за постигнати резултати в размер на по 3214 лева средно на месец, без да се посочва размера на основната заплата и бонусите над нея.

Рекордьорите

За 2024 г. пък всички ръководители в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), които определят цените на водоснабдяването, изглежда също са свършили съществена професионална дейност - или поне съдейки по раздадените бонуси в размер на 885 633,68 лева. Към момента общо 5 са членовете на КЕВР, в това число председател и зам.-председатели, като средно получения бонус за постигнати резултати е по 50 991,59 лева месечно, видя още Actualno.com.

С нахалство към прогрес

На този фон правят впечатление и данни за липсващи суми, въпреки зададените въпроси към някои агенции.

В Националната служба за охрана (НСО), чиято дейност е все по-оспорвана от обществена и политическа гледна точка в последните месеци, са записали, че размерът на допълнителното възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност на офицери и сержанти не може да надвишава повече от 80% от основните им заплати. Въпреки това от НСО отказват да предоставят точна информация с числа относно получаваните средства на ръководството и структурите на службата.

Всъщност освен тях още поне две популярни държавни служби са се възползвали от вид "вратичка" в закона, свързан с предоставянето на информация - това са ДАНС и Държавната агенция за технически операции (ДАТО), чиито председатели са обект на политическо напрежение. В своите отговори на поставените въпроси Деньо Денев и Бисер Борисов използват почти еднакви формулировки, с които успяват да избегнат конкретика в отговорите на въпросите, а именно - липсва принципа "необходимост да се знае" от подобен тип информация, предоставяна по парламентарните процедури за целта, видя още Actualno.com.

Техният колега Антон Славчев от Антикорупционната комисия (КПК) също пропуска частта с точните суми и единствено е посочил, че всички служители с ръководни функции за последната календарна година са получили бонуси за постигнати резултати в размер на 2,10% от средствата по показател "Персонал", без да става ясно какъв е размера на това перо.

И черешката на тортата е за културата

В данните на стотици агенции и държавни служби най-отличаващият се доклад не е на някоя от силовите структури, финансовите агенции или министерските дирекции например, а безспорно това е на... Национален фонд "Култура". Освен очакваната липса на прозрачност, публичност и отчетност посредством конкретна информация със суми на бонуси, обяснение на вътрешните правила за предоставянето им и данни за бюджетните пера, ръководството на НФК откровено отказва да предоставя информация, въпреки позоваванията на парламентарния правилник за целта.

"Изразяваме готовност да окажем необходимото съдействие, при положение, че запитването бъде конкретизирано, както и при съобразяване на нормативната уредба и уточняване на целта на отправените въпроси. ... Не искаме да създадем усещане за нежелание за оказване на съдействие, каквото не е налице", пише изпълнителния директор на НФК София Щерева.