Окончателно: Двойно по-скъпи и разширени зони за паркиране в София (КАРТА)

От 5 януари 2026 г. цените за паркиране в синя и зелена зона скачат двойно. Това решение беше взето на днешното заседание на Столични общински съвет (СОС). За един час паркиране в синя зона ще се плаща 2 евро, а за зелена – 1 евро. Годишната винетка ще струва 153 евро за синя зона и 102 евро за зелена зона. Това са цените за един автомобил. Ако имате втора кола ще се плаща съответно 306 и 204 евро.

Цените при месечните винетки ще са съответно 15.30 евро за синя зона и 10.20 евро за зелена зона. При втори автомобил цените ще са съответно – 30.60 и 20.40 евро.

Слагане на скоба ще струва 30 евро, а вдигането от паяк – 76 евро.

Към синята зона се прибавят площадите "Македония" и "Руски паметник", кварталите "Крива река", "Иван Вазов", както и част от "Лозенец" - между бул. "Евлоги Георгиев" и ул. "Св.Наум", част от ж.к. "Яворов".

Разширява се обхвата на зелената зона, като тя ще се увеличи и ще включва квартал "Банишора", южната част на София до бул. "Каблешков", "Гео Милев", "Слатина", "Изток", "Изгрев", част от "Дианабад", "Коньовица", "Студентски град" и "Подуяне".

Няма да има червена зона, но се променя работното време на платените зони. Синята зона от догодина ще работи и в неделя, както и в празнични дни. Зоните ще работят от 9:00 до 21:00 часа.

Ако всички промени влизат в сила от 5 януари догодина, то стана ясно, че новите зони ще влизат поетапно, тъй като има нужда от технологично време.

Новата наредба за паркиране в София не е просто промяна на цени, а мащабна реформа, която ще гарантира прозрачност и по-добро управление на приходите от паркиране, аргуменитраха се вносителите на доклада от ПП-ДБ.

"Това е реформа с визия – средствата ще се използват за подобряване на инфраструктурата, създаване на нови паркинги и зарядна мрежа за електромобили. За нас това е пример как публичните пари могат да работят прозрачно и в интерес на гражданите", заяви Симеон Ставрев.

