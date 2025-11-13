Любопитно:

Антоанета Костадинова запазва шансове да влезе на финал на Световното първенство в Кайро

Водещият състезател на България в спортната стрелба - Антоанета Костадинова, запази шансове за влизане във финала на Световното първенство в Кайро, Египет.

Българката, която спечели олимпийско сребро от Токио 2020, зае 21-о място след първата половина от дисциплината 25 метра пистолет (жени).

Костадинова може да влезе на финал, ако се представи на ниво и в четвъртък във втората част - бърза стрелба.

Другите две българки в дисциплината - Лидия Ненчева и Мирослава Минчева, записаха по 284 точки в прецизната стрелба и са извън първите 50 след първата половина от дисциплината.

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов
