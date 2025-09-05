Унгария се меси на Балканите: Саботира Сараево

Унгарският министър на външните работи Петер Сиярто за пореден път е израазил открита подкрепа за отстранения от длъжност лидер на босненските сърби Милорад Додик. На съвместна пресконференция в Будапеща Сиярто заяви, че „последното нещо, от което Европа се нуждае, е поредната криза в Западните Балкани“, особено във време, когато континентът е изправен пред сериозна заплаха за сигурността поради войната, която продължава повече от три години и половина, предаде Sarajevo Times.

Нещо повече - външният министър на Унгария се е обърнал към Додик с думите „г-н президент“, въпреки че мандатът му беше официално отнет, отбелязва македонската медия civilmedia.mk.

Отстраняването на Додик от поста

Припомняме, че на 18 август президентският мандат на Додик беше официално отнет. Това се случи с оглед присъдата му в Босна и Херцеговина, след решение на ЦИК, неговото обжалване и потвърждаването му от последната инстанция на съда в Сараево.

Додик, който е изключително близък с руския диктатор Владимир Путин, какъвто е и Виктор Орбан, беше признат за виновен в подписването на указ за обнародване на закон, който върховният представител Кристиан Шмит преди това беше отменил. ОЩЕ: Република Сръбска остана без президент и премиер

Снимка: kremlin.ru

Унгария е загрижена за Балканите

„Унгария, като съседна държава, има жизненоважен интерес от мира, стабилността и сигурността в региона. Ето защо ние подкрепяме европейската интеграция, икономическото развитие и засилването на сътрудничеството чрез образователни програми и стипендии“, заяви външният министър на Унгария.

В речта си министърът остро критикува подхода на западните страни към лидерите в региона, обвинявайки ги в опит да подкопаят суверенните лидери чрез „лекции, заплахи и санкции“.

„Чуждестранната намеса винаги е водила до нестабилност и опасни ситуации на Балканите. За разлика от това, Унгария уважава суверенитета и волята на гражданите, които избират своите лидери, включително Милорад Додик“, подчерта Сиярто. Той също така предупреди за по-широка европейска тенденция, която, по думите му, се стреми да „елиминира патриотичните лидери“, наричайки подобни процеси дълбоко недемократични и потенциално опасни за бъдещето на Европа. ОЩЕ: "Република Сръбска ще изчезне": Додик чертае мрачни сценарии