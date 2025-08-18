Република Сръбска остана без президент и премиер

Апелативният състав на Съда на Босна и Херцеговина отхвърли жалбата на Милорад Додик срещу решението на Централната избирателна комисия (ЦИК), с което беше отнет мандатът му като президент на Република Сръбска, съобщи македонската медия "Макфакс". Това е окончателното съдебно решение, което означава, че Додик вече не е президент на Република Сръбска, както и че съставната част от Босна и Херцеговина вече няма свой лидер.

Избирателният орган вече беше взел решение за прекратяване на пълномощията, но то можеше да влезе в сила едва след като стане оконочталено или бъде потвърдено от Апелативния съвет на съда на Босна и Херцеговина. ОЩЕ: Додик отива в историята: ЕК призова за избори в Република Сръбска

Остана и без премиер

Междувременно премиерът на Република Сръбска Радован Вишкович подаде оставка днес, а министърът на земеделието, горите и водното стопанство на Република Сръбска Саво Минич е посочен като един от основните кандидати за негов наследник, предаде друга македонска медия "Независен".

Както съобщи Радио „Свободна Европа“, причините за оставката на Вискович не бяха посочени, а само че ще бъде избрано ново правителство на страната.

Вискович е министър-председател на Република Сръбска от 2018 г.

Той е разследван от прокуратурата на Босна и Херцеговина, заедно с Додик и председателя на Народното събрание на РС Ненад Стевандич, по подозрение в „извършване на атака срещу конституционния ред на Босна и Херцеговина“, тъй като, както е посочено, е отговорен за приемането на няколко закона в парламента на ентитета, които оспорват юрисдикцията на определени полицейски и съдебни държавни институции на територията на РС.

От юли 2023 г. Съединените щати са в списък с лица, на които са наложени санкции за „заплахи за Дейтънското мирно споразумение и застрашаване на суверенитета на Босна и Херцеговина“, което включва забрана за влизане в Съединените щати и замразяване на активи под тяхна юрисдикция. ОЩЕ: "Република Сръбска ще изчезне": Додик чертае мрачни сценарии