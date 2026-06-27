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Унгарската АЕЦ "Пакш" намали мощността на един от реакторите си

27 юни 2026, 21:02 часа 518 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Унгарската АЕЦ "Пакш" намали мощността на един от реакторите си

Унгарската АЕЦ "Пакш" намали мощността на един от четирите си реактора с 243 мегавата, поради високата температура на водата в река Дунав по време на рекордна гореща вълна, съобщи днес операторът ѝ Ем Ве Ем (MVM), цитиран от Ройтерс. Измерване, направено тази сутрин, показа, че температурата на охлаждащата вода надолу по течението от централата е 29,7 градуса, което надвишава прага за реакция от 29,5 градуса, съобщи Ем Ве Ем на своя сайт.

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Намаляване на мощността

Инженерите започнаха да намаляват мощността на Трети реактор в 12:00 ч. местно време (13:00 ч. българско време).

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Законите в Унгария изискват редовни проверки на охлаждащата вода надолу по течението, когато температурата на река Дунав надвиши 25 градуса. Експертите от електроцентралата ще проведат поредния цикъл от температурни проверки, започващ утре в 07:00 ч. местно време, предаде БТА.

Потреблението

Министърът на енергетиката Ищван Капитани заяви, че домакинствата няма да усетят никаква промяна вследствие на намалената мощност на електроцентралата. Министърът по-рано призова домакинствата да ограничат потреблението на електроенергия между 14:00 и 17:00 ч. местно време, за да се облекчи натоварването върху енергийната мрежа.

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АЕЦ ток Унгария гореща вълна АЕЦ "Пакш"
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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