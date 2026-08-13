След случая в България: Взрив и пожар в оръжеен завод край Рим (ВИДЕО)

Пожар и експлозия разтърсиха голям завод за боеприпаси в Колеферо, южно от италианската столица Рим, в четвъртък (13 август), съобщи местната информационна агенция ANSA. Взривът и огънят са възникнали в бившия завод Simmel Difesa, който понастоящем е собственост на Knds Ammo Italy. Компанията произвежда боеприпаси със среден и голям калибър за сухопътна и морска отбрана, както и твърди горива за ракетни носители за космически полети.

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Инцидент в цеха за пресоване на барут

Според информацията инцидентът е станал в цеха за пресоване на барут. Взривът се е чул на няколко километра разстояние.

Powerful explosion rocks an ammunition plant near Rome



A fire and powerful explosion occurred at the KNDS Ammo Italy plant in Colleferro, which produces medium- and large-caliber ammunition as well as solid propellant for aerospace rockets.



According to preliminary information,… pic.twitter.com/hm8FQ2GpUf — NEXTA (@nexta_tv) August 13, 2026

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На мястото са пристигнали няколко пожарни екипа, но все още не са успели да се намесят, гласи информацията, публикувана към 17 ч. българско време.

Всичко това се случва само няколко дни след подобен инцидент и у нас - на 10 август експлозия стана в оръжеен завод на компанията "ЕМКО" на Емилиян Гебрев край Трявна. Все още се разследва причината за случилото се, като властите много бързо изключиха версията за външна намеса. От предприятието обаче не смеят да посочат все още нищо: Сложен език за версиите защо оръжеен склад на "ЕМКО" в Белица се взриви.