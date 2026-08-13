Крушарски даде зелена светлина на Левски и ЦСКА да пазаруват от Локо Пловдив, единият трансфер е уреден

Двата столични гранда Левски и ЦСКА не са приключили с новите попълнения за това лято. По последна информация всеки един от тях си е харесал по една звезда на Локомотив Пловдив. Докато сделката с "армейците" е почти сигурна, се споменава само за интерес от страна на "Герена" към едно конкретно име. Собственикът на "смърфовете" Христо Крушарски пък даде зелена светлина на двамата играчи да напуснат "Лаута".

ЦСКА отново ще пазарува от Локомотив Пловдив

Ръководството на ЦСКА е все по-близо до това да осъществи петия си входящ трансфер това лято. "Армейците" вече пазаруваха от "Лаута", като привлякоха Жоел Цварц. Сега те са на път да доведат един от бившите съотборници на нидерландеца. Става въпрос за Каталин Иту. Според медиите у нас от Борисовата градина ще активират освобождаващата клауза в договора на румънския халф. Очаква се трансферът да бъде обявен в близките часове, а 26-годишният футболист да премине медицински прегледи в столицата.

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Крушарски разкри за интерес на Левски

Собственикът на Локо Пловдив Христо Крушарски даде специално интервю пред Sportal.bg, в което призна, че няма да пречи на нито един футболист да напусне клуба. Той адресира и ситуацията на Иту и ЦСКА, а също така спомена за интерес от страна на шампиона Левски към Лукас Риян. Ето какво каза бизнесменът: "Не знам дали Каталин Иту отива в ЦСКА. Аз съм само спонсор. Треньорът и ръководството решават. В понеделник ще представим новото ръководство и ще контактувате с него. Принципно не спираме нито един футболист, който иска да отиде в друг отбор. Питайте ЦСКА дали се е разбрал с Иту. От наша страна няма проблем. Преди няколко дни казах на нашите играчи: "футболът е до време и ако някой ви предложи два или три пъти по-висока заплата, няма да ви спирам". Дали има интерес от Левски към Риян? Ако дадат пари, няма да има проблем. Засега остава при нас. Иту напуска и на негово място вече сме одобрили нов."

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