Полша е осуетила безпрецедентен опит за убийство на американски гражданин

Полският премиер Доналд Туск съобщи, че е арестуван руски гражданин, който според него е бил вербуван от Москва и чиято „задача е била да ликвидира човек с американско и украинско гражданство именно тук, във Варшава“, предадоха световните агенции. „Тази мишена е била смятана за особено неудобна за режима на Владимир Путин“, заяви Туск.

По думите му това е първият случай, в който „някой по поръчение на Русия“ е направил опит да атакува американски гражданин на територията на друга държава от НАТО. Руският гражданин е бил задържан от полските власти на 7 август, съобщиха полски представители. Операцията е била извършена в сътрудничество с американските служби, заяви Томаш Шемоняк, полският министър, координиращ работата на тайните служби, предава БТА.

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Полските власти не предоставиха веднага допълнителна информация за случая. Руското посолство във Варшава също не отговори веднага на изпратено запитване за коментар. „Благодарение на наистина блестящата работа на нашите служби успяхме да задържим руски гражданин, вербуван от руските разузнавателни служби“, заяви Туск. По думите му руснакът е бил нает да убие човек, който притежава украински и американски паспорт. „В последния момент, благодарение на действията на Агенцията за вътрешна сигурност и полицията, успяхме да предотвратим това убийство, това нападение“, добави премиерът.

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През юни руският артист Семьон Скрепецки, който беше критик на президента Владимир Путин, беше застрелян в източния полски град Бяла Подляска. По-рано, във връзка с убийството на Скрепецки, Туск заяви: „Всичко показва, че става дума за убийство с политически мотив.“

Полша заявява, че ролята ѝ като транзитен център за военни и други доставки за съседна Украйна я е превърнала в мишена на руски шпионаж и атаки. От началото на войната в съседна Украйна преди повече от четири години полските власти многократно са предупреждавали за руски саботажи в страната.

Няколко противници на руското правителство са ставали жертви на нападения в чужбина, по-специално във Великобритания, Германия и Литва. Москва последователно отрича да има каквото и да било участие в тези атаки.

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