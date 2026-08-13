ЦСКА – Макаби: Кога и къде да гледаме реванша от третия квалификационен кръг на Лига Европа?

ЦСКА приема днес Макаби Тел Авив в мач-реванш от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Тимът на Христо Янев има сериозен аванс преди двубоя, след като спечели първата среща, която се състоя на неутрален терен в Грузия, с класическото 3:0. Отборът, който продължи напред в турнира ще си гарантира участие в основната фаза на Лигата на конференциите.

ЦСКА – Макаби: Начален час и ТВ

ЦСКА влиза в мача в отлично настроение, след като спечели последния си двубой в Първа лига, срещу Септември София, с 3:0. Макаби пък почива през уикенда, тъй като израелското първенство все още не е започнало.

В колко часа започва мачът между ЦСКА и Макаби?

Двубоят между ЦСКА и Макаби Тел Авив е част от късната програма на Лига Европа. Срещата е насрочена за 21:00 часа българско време, като ще се проведе на Националния стадион „Васил Левски“ в София.

Коя телевизия ще излъчва срещата ЦСКА – Макаби?

Мачът между ЦСКА и Макаби ще бъде предаван пряко в българския телевизионен ефир. Каналът, който ще излъчи срещата е Диема спорт. Ако нямате възможност да гледате двубоя, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след неговия край в спортната секция на Actualno.com.

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