Кабинетът "Радев":

Бивш президент на "Герена" предупреди Левски и ЦСКА за гръцките им съперници в Европа

13 август 2026, 21:36 часа 837 прочитания 0 коментара

Бившият президент на Левски - Томас Лафчис, който е добре започнат с гръцкия футбол, коментира предстоящите съперници на българските грандове. "Сините" продължават да мечтаят в Шампионска лига, като единствено шампионът АЕК Атина ги дели от групите на турнира. Междувременно ЦСКА по всяка вероятност ще играе плейоф с ОФИ Крит за влизане в основната фаза на Лига Европа. Лафчис даде специално интервю пред Дарик радио и dsport, в което анализира предстоящите двубои.

Лафчис с прогноза за плейофните двубои на Левски и ЦСКА

Според Лафчис "сините" имат добър шанс да победят АЕК Атина, въпреки че е категоричен, че гръцкият шампион е много по-класен. В неговите очи Левски е изпълнил задачата си, а именно да играе в основната фаза на евротурнир, а участие в Шампионска лига ще бъде само плюс към вече постигнатия успех. Той подчерта, че двубоят ще е по-труден за гръцкия тим, тъй като все още няма игрови ритъм, но подчерта, че това ще бъде най-тежкият мач за "сините" до момента: "Въпросът е принципен, че Левски си свърши работата, ако мога така да го кажа. Зарадва феновете. Ще играе със сигурност до края на януари, което не се е случвало от много години. И това, което направи с първите три квалификации, успя да се пребори, за да стигне до нивото, което е на една крачка от Шампионската лига. Със сигурност, каквото и да се случи, ще играе в Лига Европа.

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Въпросът е в това в какво състояние в момента е АЕК, по принцип е доста по-класен отбор от нашите отбори, които играят в България, Левски включително. Но за АЕК ще бъде трудно, защото ние сме изиграли 3, 4 мача, имаме и мачове за квалификации. Събират се 10-12 мача официални, които липсват при АЕК. Едно е да играеш приятелски мачове, с изключение на снощи, Суперкупата на Гърция, където АЕК загуби с дузпи от ОФИ. Те нямат такива официални мачове преди това. АЕК показва, че доста класен отбор има, много добри футболисти, които за мен ще бъде доста по-трудно на Левски да се пребори, за разлика от отборите, които минахме през предишните три квалификации."

Томас Лафчис

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"Вижда се с просто око и не от специалистите, че Левски има голям напредък с идването на треньора. Доста от футболистите, които дойдоха, също паснаха. Със сигурност е трудно за няколко месеца да се сработят. Този екип, който се направи, този тим, както е изграден в момента, то се базира на индивидуални качества, но те са обединени в колективния момент. Това е най-важното, което в момента показват. Левски има един футболист, който е по-скъп платен, но в никакъв случай не могат да стигнат като ниво нивото на футболистите, които играят във водещите гръцки отбори. Но пак казвам, футболът е колективна игра и това е по-важното за мен - не да имаш единици, а да имаш колектив", каза още Лафчис.

Лафчис за ЦСКА - ОФИ Крит

След това бившият бос на Левски коментира шансовете на вечния съперник ЦСКА в очертаващия се сблъсък с ОФИ Крит. Той е категоричен, че предстои много тежък двубой за "армейците", но все пак изяви надежда, че те ще продължат напред: "Ще е трудно на ЦСКА, но не невъзможно. Мисля, че начинът, по който играе ЦСКА в момента, се доближава до това, което искат "червените" привърженици - да бъде силен, да може да мачка. Има футболисти отпред, наистина класни, които е много трудно за всеки отбор да може да се предпази от тях. Но пак стигаме до това, че няма да е лесен мач, ще е труден мач. Аз съм играл и в ОФИ, и в Панатинайкос, и за мен е приятно да гледам тези мачове, когато играят, особено с българските отбори. И се надявам да продължат и двата отбора, ЦСКА срещу ОФИ и Левски срещу АЕК, въпреки че ще бъде много трудно."

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Левски ЦСКА АЕК Атина Томас Лафчис ОФИ Крит
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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