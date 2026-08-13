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Плашат ви жегите? Вземайте пример: Допамин за сряда

13 август 2026, 22:30 часа 607 прочитания 0 коментара
Снимка: принтскрийн/Х
Плашат ви жегите? Вземайте пример: Допамин за сряда

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.

Без съмнение това е най-доброто решение за горещините - пожелаваме ви спокойна и мързелива лятна вечер!

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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