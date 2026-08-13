Плашат ви жегите? Вземайте пример: Допамин за сряда

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.
Без съмнение това е най-доброто решение за горещините - пожелаваме ви спокойна и мързелива лятна вечер!
#dogs #funnydogs #animals #funnyanimals #animalvideos #funnyanimalvideos pic.twitter.com/UXPNur3h3j— Funny Amimal Videos (@Funyanimalclip) August 10, 2026
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