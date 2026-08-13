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"Идиоти с изкривени мозъци": Медведев нападна младите руснаци, които са против войната (ВИДЕО)

13 август 2026, 21:30 часа 1275 прочитания 2 коментара
Снимка: Getty
"Идиоти с изкривени мозъци": Медведев нападна младите руснаци, които са против войната (ВИДЕО)

Бившият руски президент Дмитрий Медведев нарече младите руснаци, които се противопоставят на войната, „идиоти с изкривени мозъци“.  Според председателя на „Единна Русия“ младите руснаци, които се противопоставят на „специалната военна операция“, не разбират какво правят и се поддават на „мръсни пари“ или на желанието „някъде сред връстниците си да кажат, че са против всичко“.

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„Вижте колко много идиоти се появиха на бял свят точно в този много сложен, драматичен период! Откъде се появяват тези хора с напълно изкривени мозъци? Просто защото, в основни линии, те не разбират какво правят. Е, има, разбира се, и убедени негодници, но мисля, че сред тях не са толкова много. Това по-скоро се дължи на глупост и несъзнателност“, — каза той.

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия добави, че именно затова патриотичната работа е толкова важна: „Просто трябва да разберем, че много хора имат проблеми с мозъка. Патриотичната работа, основана на най-добрите примери за действията на нашите герои, е изключително важна“, каза Медведев.

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Дмитрий Медведев Русия президент Съвет за сигурност война Украйна
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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