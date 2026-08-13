Бившият руски президент Дмитрий Медведев нарече младите руснаци, които се противопоставят на войната, „идиоти с изкривени мозъци“. Според председателя на „Единна Русия“ младите руснаци, които се противопоставят на „специалната военна операция“, не разбират какво правят и се поддават на „мръсни пари“ или на желанието „някъде сред връстниците си да кажат, че са против всичко“.

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„Вижте колко много идиоти се появиха на бял свят точно в този много сложен, драматичен период! Откъде се появяват тези хора с напълно изкривени мозъци? Просто защото, в основни линии, те не разбират какво правят. Е, има, разбира се, и убедени негодници, но мисля, че сред тях не са толкова много. Това по-скоро се дължи на глупост и несъзнателност“, — каза той.

Medvedev called young Russians who oppose the war “idiots,” saying many “have problems with their brains.” He said young people can be drawn in by “lousy money” or by wanting to show peers they are “against everything.” Medvedev argued that patriotic work built around examples of… pic.twitter.com/S6mZi3I5dw — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 13, 2026

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия добави, че именно затова патриотичната работа е толкова важна: „Просто трябва да разберем, че много хора имат проблеми с мозъка. Патриотичната работа, основана на най-добрите примери за действията на нашите герои, е изключително важна“, каза Медведев.

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