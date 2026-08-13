"Воля за живот": Зеленски играе тенис на маса и вдига щанги при посещение в украински град (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски посети Ивано-Франковск, като започна пътуването си с отдаване на почит към загиналите защитници на Украйна. Той подчерта важността от създаването на повече мемориални пространства за тях.

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По-късно Зеленски се срещна със служители, ветерани и хора с увреждания, участващи в състезанието „Воля за живот“ в осем спорта. Украинският президент поигра тенис на маса, потренира с щанги и стреля с лък, след което се снима с присъстващите.

Володимир Зеленски подчерта, че спортът е важна част от физическата и психологическата рехабилитация и връщането на хората към активен живот.

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