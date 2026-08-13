Русия атакува ключови украински пристанища на Дунав (ВИДЕО)

Русия порази най-голямото украинско пристанище на река Дунав, използвано за износ на зърно. Измаил е близо до границата с Румъния, която два пъти за последното денонощие вдигна изтребители заради нарушения на въздушното ѝ пространство. Руски дронове да атакували и друг ключов град на Дунав - Рени. И двете се намират близо до Румъния и насочват свързани с НАТО военни товари от Констанца, насочвайки се към западните логистични вериги за Украйна.

Russian drones struck Reni and Izmail, Ukrainian Danube ports whose capacity has surged to tens of millions of tonnes. Both sit near Romania and funnel NATO-linked military cargo from Constanta, targeting Western logistics to Ukraine. #Danube pic.twitter.com/OJMEFHioQg — WW3 Watchtower (@WW3Watchtower) August 13, 2026

Дронове са останали съответно 10 и две минути над Румъния преди да се насочат към Украйна. Двама машинисти са загинали при руски удар срещу пътнически влак в Одеска област. Часове по-рано Украйна порази руското пристанище Новоросийск на Черно море и петролна рафинерия в Башкортостан.

По-рано Володимир Зеленски изтъкна, че с 10 процента от настоящите американски запаси от ракети-прихващачи за системите Пейтриът ще спре всички руски балистични удари. Той поиска от Вашингтон доставка на поне пет на сто от количествата, при положение, че сега разполага с едва един процент.