Най-важните новини за деня: 13 август 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 13 август 2026 г.

ПОЛИТИЧЕСКИ УДОБНИ ЛИ СА ПОСЛАНИЯТА МУ? РАДЕВ КРИТИКУВАН СЛЕД ИЗКАЗВАНЕ ЗА УБИЙСТВОТО В ПЛОВДИВ

За пореден път премиерът Румен Радев извлича от фактите това, което му е удобно. Някъде нещо сме объркали като общество, но оттам насетне всички паралели, които той направи, са с политическа цел. Той също прави това, в което обвинява опозицията. Няма да коментирам в колко свои изказвания прави алюзии, които са политически удобни. Това мнение изрази пиар експертът Наталия Димитрова в ефира на Нова телевизия относно изказването на Радев след жестокото убийство на Георги Кузев в Пловдив.

ИВО ХРИСТОВ ОТЛИЧИ БНТ, КРИТИКУВА БНР: ВСИЧКИ ТРОЛОВЕ СА НА ПП-ДБ, ОБАЧЕ ИМАЛО ВСЪЩНОСТ И ДРУГИ

Не е тайна, че в миналото с държавни медийни пакети, с евросредства, всички власти си купуваха медиен комфорт. Сега "олигарсите" овладяват медиите и малко са местата, които устояват - като БНТ. Това заяви вицепремиерът Иво Христов, който директно посочи БНР като обратен пример: т.е. националното радио не било като БНТ един вид "остров на медийната свобода". Затова, по думите на Христов, хората се обърнали към социалните мрежи, обаче и там средата вече станала отровна - ОЩЕ: Кой е Иво Христов - предложението на Румен Радев за вицепремиер

"НАЙ-ГОЛЕМИЯТ ТРОЛ, ПРЕОБЛЕЧЕН КАТО СМЕСИЦА ОТ ВИЦЕПРЕМИЕР И ДУГИН": ИВО МИРЧЕВ РЕАГИРА НА ИНТЕРВЮТО НА ИВО ХРИСТОВ

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев припомни на вицепремиера Иво Христов мониторингов доклад от предизборната кампания, доказващ как фен групи и страници в социалните мрежи играят в полза на "Прогресивна България", и обвини формацията, че именно тя разчита на тролове в интернет. Реакцията на Мирчев дойде вследствие на интервю на заместник министър-председателя пред БНТ тази сутрин, 13 август, в което той заяви: "Орди от тролове, всичките от ПП-ДБ, обезсмислиха диалога".

НАПИСАНА С ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ СИГМА: ЛЮБОМИР СТЕФАНОВ ЗА УПРАВЛЕНСКАТА ПРОГРАМА НА КАБИНЕТА “РАДЕВ“ (ВИДЕО)

Написана с изкуствения интелект СИГМА. Така, в предаването Студио Actualno политологът и университетски преподавател д-р Любомир Стефанов определи управленската програма на правителството на Румен Радев, представена на стотния ден от управлението. Политологът коментира и 100-те дни управление на този кабинет и “Прогресивна България“: “Гафовете показват едно нещо, мислех си да кажа, че думата, която описва 100-те дни на правителството е анализ, но откакто помислих върху програмата и това, което видях, и прочетох дотук, по-скоро бих казал: “Не сме готови, не знаем и не можем“. Видях я (управленската програма, бел. ред.), написана с изкуствения интелект СИГМА. Защото е почти на 90% едно към едно с предизборната програма на “Прогресивна България“. От една страна е прекрасно, има приемственост. Сега, дали има надграждане, т. е. дали високопарните приказки, типични за кампанията, са стигнали до конкретни оперативни мерки на този етап, не съм убеден. Още: Управленската програма на Радев: Още подробности от Министерски съвет

УПРАВЛЯВАЩИТЕ ЩЕ БОРЯТ ОЛИГАРХИЯТА С "ЧЕРЕН СПИСЪК" ОТ ФИРМИ, ТЕСТОВЕ ЗА ПОЧТЕНОСТ И ОБУЧЕНИЯ ПО ЕТИКА

"Демонтаж на олигархичния модел" - с този план започва управленската програма на "Прогресивна България", публикувана на 12 август 2026 г. - близо 4 месеца след като формацията на Румен Радев спечели убедително парламентарните избори. Според управляващите този демонтаж е "задължително условие за развитие на политики във всички обществено-икономически сфери", но той е "много по-сложен от борбата с корупцията" и не може да се реши с отделни изолирани действия като кадрови промени, разкрития за корупция, протести срещу завладяното правосъдие и законодателни програми.

КРЪШКАЛИ ОТ НС: ПЕЕВСКИ С НАЙ-МНОГО НЕИЗВИНЕНИ ОТСЪСТВИЯ, РАДЕВ С ЧЕТИРИМА НЕРЕДОВНИ ДЕПУТАТИ

Санкционираният от САЩ и Великобритания лидер на ДПС Делян Пеевски има най-много неоправдани отсъствия за последния месец в парламента. Заедно с него две неоправдани отсъствия има и депутатът от групата му и бивш вътрешен министър Калин Стоянов. Това показва справка в сайта на 52-ото Народно събрание за последния месец. Справките са новост в сайта на парламента, въведена през май тази година. Мярката дойде с новия правилник на Народното събрание, която в предишни легислатури не съществуваше.

ЧЕТИРИ КРИТЕРИЯ В НОВИЯ МЕХАНИЗЪМ ЗА МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА: БИВШ СОЦИАЛЕН МИНИСТЪР ПОЗДРАВИ И КАБИНЕТА, И СОЦИАЛНИТЕ ПАРТНЬОРИ

„Социалните партньори са се спрели на 4 критерии за формиране на механизма на минималната работна заплата – издръжката на живота, темпът на растеж на издръжката, оскъпяването и производителността на труда в България“. Това заяви бившият социален министър Христина Христова пред БНТ. Още: Новият размер на минималната работна заплата: Ето какво да очаквате през септември (ВИДЕО)

КРАЙ НА ОГРОМНИТЕ ЗАПЛАТИ: ЗДРАВНИЯТ МИНИСТЪР РЕЖЕ ПАРИТЕ НА ШЕФОВЕТЕ В ДЪРЖАВНИТЕ БОЛНИЦИ

Край на практиката директори да получават огромни заплати на фона на лоши финансови резултати и трупане на дългове. Здравното министерство е предприело сериозна стъпка за дисциплиниране на управлението в държавния сектор на здравеопазването. С официално решение на министъра на здравеопазването Катя Ивкова е намален размерът на балната единица, по която се изчисляват възнагражденията на ръководствата на държавните болници, съобщиха от здравното министерство.

НОВА ВИЗИЯ ЗА КУЛТУРА - ОТ КУЛТУРНИ ПАСПОРТИ ДО ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ: ГОВОРИ Д-Р ДИАНА АНДРЕЕВА-ПОПЙОРДАНОВА (ВИДЕО)

При всички положения Евровизия е едно огромно събитие, което ще концентрира вниманието към държавата. Разбира се, днешната новина означава един децентрализиран подход на избор. Тоест една огромна възможност за град, който е различен от столицата, която традиционно концентрира по-голямата част от организациите, по-голяма част от културните събития.

"КЪДЕ/КАК СА МЛАДИТЕ ХОРА?": НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ С КАРТА ПОКАЗВА КЪДЕ МЛАДЕЖКИТЕ ПОЛИТИКИ ДАВАТ РЕЗУЛТАТ (СНИМКИ)

На 12 август, по повод Международния ден на младежта, стартира първата по рода си интерактивна Карта на младежките политики в България. Платформата за първи път проследява мащаба и разпределението на финансирането в младежкия сектор във всички общини в България. Чрез събирането на реални данни тя осветлява къде и как се инвестират публичните средства, разкривайки истинската финансова картина зад политиките за младите хора у нас.

БОМБАТА Е ФАКТ: БУРГАС ЩЕ Е ДОМАКИН НА "ЕВРОВИЗИЯ 2027"!

Бургас ще е градът домакин на "Евровизия 2027"!

ВИЕНА - КРЕПОСТТА НА РУСКИТЕ ШПИОНИ: КАК АВСТРИЯ ГИ ГОНИ И КАК ГО ПРАВИ БЪЛГАРИЯ

Най-малко 21 от 117-те руски дипломати, работещи в посолството на Москва в Австрия и в нейните мисии към международните организации във Виена, са свързани – или може да са свързани – с руските разузнавателни служби и служби за сигурност. Разследване на руското независимо издание „Агентство“ от 10 август посочва, че заключенията се основават на анализ на публично достъпни дипломатически списъци и данни, събрани в базата Rupep.org. Това е публична база данни за местни лица, заемащи политически отговорни постове, от Русия, Беларус, Киргизстан, Казахстан, Грузия и Молдова.

САЩ ПАК: РУСИЯ МИСЛИ ДА НАПАДНЕ НАТО. СРАВНЕНИЕ НА ПРЕВЗЕТОТО ОТ РУСНАЦИТЕ И УКРАИНЦИТЕ (ОБЗОР - ВИДЕО)

За втори път в рамките на около седмица САЩ предупреждават, че Русия се готви да атакува Европа. Този път ЦРУ предупреди, че Путинова Русия може да извърши хибридна атака, която да засегне Полша и прибалтийските държави. Каква точно ще е операцията няма как да се каже, но сред възможните сценарии са саботаж на критична инфраструктура или друг вид провокация, за която да бъде обвинена Украйна, съобщава Bloomberg.