Мистерия в Залцбург: Стотици статуи на Моцарт изчезнаха безследно

Над 200 златисти статуетки на австрийския композитор Волфганг Амадеус Моцарт са изчезнали от родния му Залцбург, съобщиха организаторите на изложбата, посветена на 270-годишнината от рождението му. На 15 юли фондация „Моцартеум“ представи общо 320 статуетки, високи около 50 сантиметра, изобразяващи Моцарт с неговото куче. Фигурите са дело на германския концептуален художник Отмар Херл.

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Само за две седмици са изчезнали над 80 от тях, а към днешна дата броят на липсващите статуетки е достигнал 210.

"Най-лошото нещо за един артист е, когато творбата му изчезне", заяви Херл пред германската информационна агенция DPA. Той не смята, че статуетките са били откраднати от отделни посетители, а подозира организирана кражба.

Първоначално Херл е планирал да продаде фигурите след края на изложбата за около 100 евро всяка.

Те са били разположени не само в градината на бившия дом на композитора, но и в неговите някогашни жилищни помещения, както и в няколко павилиона.

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Организаторите са оставили определен брой резервни статуетки в случай на кражба, но те се оказали недостатъчни, за да компенсират огромния брой липсващи фигури. Освен това производителят на статуетките бил във ваканция и не е било възможно бързо да бъдат изработени нови.

Заради изчезването на повече от половината експонати изложбата вече изглежда значително по-празна. Тя трябва да продължи до 30 август.