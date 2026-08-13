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Алекс Николов постави важна задача на българската публика за Европейското по волейбол в София

13 август 2026, 21:03 часа 539 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Алекс Николов постави важна задача на българската публика за Европейското по волейбол в София

Емоциите около предстоящото Европейско първенство по волейбол се покачват с всеки изминал ден. От 9 до 22 септември столичната зала "Арена София" ще бъде сцена на битката на най-добрите отбори на Стария континент. След невероятния успех и сребърните медали от Световното първенство през 2025 година, "лъвовете" са се прицелили към ново престижно класиране, а защо не и титлата пред родна публика. 

Алекс Николов говори седмици преди старта на ЕвроВолей 2026 в София

Голямата звезда на "лъвовете" Александър Николов отправи важен призив към феновете седмици преди началото на турнира. По-големият син на легендата Владимир Николов бе специален гост в подкаста "SportCast Volleyball" с водещ Петър Стоянов. В интервюто си той разкри подробности около подготовката на отбора в Самоков, каква атмосфера очаква от българската публика, както и как се справя с тежестта да бъде лидер на България.

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Национален отбор по волейбол на България, Александър Николов

Ето какво каза Алекс Николов:

"Тренираме много по-добре, отколкото за Лигата на нациите. Не знам, дали защото сме отпочинали, дали защото има допълнителна мотивация - домакинско европейско, обаче от седмицата и половина, от която сме тук, след почивката тренираме много по-добре. И ако продължаваме така, е редно да се представим много добре на европейското. Дали ще е медал, или не - ще разберем по-нататък. Много съм доволен от отбора", започна Алекс Николов. "Ясно е, че аз тренирам за тези моменти, за моментите, в които всички разчитат на мен. Това е важно обаче, за да печелиш медали, няма как да стане. Това може да стане срещу средните отбори, срещу малко по-добрите отбори, когато на мен ми върви страшно много. Обаче, за да започне отборът да печели медали консистентно, което е нашата цел, след 20-та точка другият отбор трябва да не знае, ние какво ще направим."

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"Чакаме ви за огромна подкрепа в "Арена София"! Искам да падне залата от викане, всички отбори да преживеят много тежка вечер", прикани феновете Николов, след което не прояви скромност, обсъждайки собствената си игра: "Нескромно мога да кажа, че съм най-добрият на висока топка в света, има го статистически, и аз се гордея с това. Страшно много усилия съм положил, особено върху тази специфична топка. Имам усещане кога какво да се направи, дали резултатът ще излезе, е важно, но е бонус. Въпросът е, като прочетеш ситуацията, да знаеш какво да правиш."

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Национален отбор по волейбол Александър Николов Европейско първенство по волейбол
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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