Урсула фон дер Лайен за споразумението за спиране на огъня в Газа

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен приветства споразумението за спиране на огъня в Ивицата Газа и освобождаване на заложниците и поздрави САЩ, Катар, Египет и Турция за положените дипломатически усилия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Сега всички страни трябва да изцяло да спазват условията на споразумението. Всички заложници трябва да бъдат освободени безопасно. Трябва да бъде установено постоянно спиране на огъня. Страданието трябва да спре", написа тя в социалната мрежа Х и добави, че ЕС ще продължи да подкрепя доставките на хуманитарна помощ в Газа и е в готовност да помогне за възстановяването на анклава.

I welcome the announcement of an agreement to secure a ceasefire and the release of hostages in Gaza, based on the proposal put forward by @POTUS.



I commend the diplomatic efforts of the United States, Qatar, Egypt, and Türkiye in achieving this breakthrough. Am also encouraged… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 9, 2025

По-рано тази сутрин върховната представителка на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас заяви, че постигнатото споразумение между Израел и "Хамас" е важен пробив и истински шанс за прекратяване на войната и освобождаване на всички заложници. Тя добави, че споразумението е "голямо дипломатическо постижение".

"ЕС ще направи всичко по силите си, за да окаже подкрепа за прилагането (му)", каза още Калас.

