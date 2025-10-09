Войната в Украйна:

Урсула фон дер Лайен за споразумението за спиране на огъня в Газа

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен приветства споразумението за спиране на огъня в Ивицата Газа и освобождаване на заложниците и поздрави САЩ, Катар, Египет и Турция за положените дипломатически усилия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Сега всички страни трябва да изцяло да спазват условията на споразумението. Всички заложници трябва да бъдат освободени безопасно. Трябва да бъде установено постоянно спиране на огъня. Страданието трябва да спре", написа тя в социалната мрежа Х и добави, че ЕС ще продължи да подкрепя доставките на хуманитарна помощ в Газа и е в готовност да помогне за възстановяването на анклава.

По-рано тази сутрин върховната представителка на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас заяви, че постигнатото споразумение между Израел и "Хамас" е важен пробив и истински шанс за прекратяване на войната и освобождаване на всички заложници. Тя добави, че споразумението е "голямо дипломатическо постижение".

"ЕС ще направи всичко по силите си, за да окаже подкрепа за прилагането (му)", каза още Калас.

