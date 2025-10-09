Тръмп: Израел и "Хамас" подписаха първата фаза от мира за Газа

Израел и "Хамас" подписаха първата фаза от предложеното от САЩ мирно споразумение за Ивицата Газа, което позволява освобождаването на всички израелски заложници, обяви американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс. "С голяма гордост обявявам, че Израел и "Хамас" подписаха първата фаза от нашия мирен план", написа Тръмп в социалната мрежа "Трут соушъл". "Това означава, че всички заложници ще бъдат освободени много скоро, а Израел ще изтегли войските си до договорена линия като първи стъпки към силен, траен и вечен мир", добави американският лидер.

Велик ден за Израел

Междувременно канцеларията на израелския премиер разпространи писмено изявление на Бенямин Нетаняху в което той казва, че в четвъртък ще свика заседание на правителството, за да одобри споразумението за прекратяване на огъня в Газа. "Велик ден за Израел", пише Нетаняху.

Още: Нетаняху обеща да върне всички заложници от Газа

Групировката "Хамас" потвърди, че е подписала споразумение за прекратяване на огъня, като отбеляза, че договореностите включват изтегляне на израелската армия от палестинската територия и размяната на заложници срещу затворници. Освен това "Хамас" призова Тръмп и държавите, които са гаранти на мирното споразумение, да следят за пълното изпълняване на условията от страна на Израел.

По-рано американският президент заяви, че споразумението е почти готово и че в събота може да посети Египет, където се водят мирните преговори.

"Всички страни ще срещнат справедливо отношение", отбеляза Тръмп в публикацията си в "Трут соушъл". "Това е ВЕЛИК ден за арабския и мюсюлманския свят, Израел, всички съседни държави и Съединените американски щати, и ние благодарим на посредниците от Катар, Египет и Турция, които работиха с нас, за да се случи това историческо и безпрецедентно събитие", добави той.

Успешното сключване цялостно споразумение между Израел и "Хамас" би било най-голямото постижение във външната политика на Тръмп, който встъпи в длъжност през януари с обещанието да сложи бързо край на войните в Газа и Украйна, отбелязва Ройтерс. Президентът републиканец обаче се сблъска с препятствия и сложности, които явно не беше предвидил.

Още: Тръмп е оптимист за постигане на споразумение за мир в Газа

Висши представители от САЩ, Катар и Турция се присъединиха към преговорите, които започнаха в понеделник в египетския курорт Шарм ел Шейх. Това очевидно даде тласък на консултациите, пише още Ройтерс.

Тръмп изпрати в Египет своя зет Джаред Кушнер и специалния си пратеник Стив Уиткоф, а Израел беше представляван от израелския министър по стратегическите въпроси Рон Дермер.

Въпреки надеждите за прекратяване на войната, все още не са уточнени важни детайли, включително времевата рамка, следвоенното управление на ивицата Газа и съдбата на палестинската въоръжена групировка "Хамас".

По данни на палестинските власти от началото на войната в Газа на 7 октомври 2023 г. са убити над 67 000 души и голяма палестинската територия разрушена. Войната започна, след като ислямисти, предвождани от "Хамас", атакуваха Израел, убиха 1200 души и взеха 251 заложници. Смята се, че 20 от 48-те заложници все още са живи.

Още: Неофициално: Израел, "Хамас" и посредници се срещат в Кайро относно плана за Газа