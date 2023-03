Усилва се помощта за Украйна: Равносметка от срещата Рамщайн-10

На срещата стана известно какви оръжия ще бъдат предадени на Украйна. По-конкретно, Швеция ще достави десет танка, а САЩ и Норвегия ще прехвърлят допълнителни системи за противовъздушна отбрана NASAMS.

Лойд Остин отбеляза, че „Украйна е важна за целия свят, защото отстоява принципите на международното право“ и подчерта: „Сега повече от 50 страни вече се присъединиха към нас. Не всички от тях бяха на предишните Рамщайн срещи, но се присъединиха по-късно и продължават да мислят как да предоставят още повече помощ на Украйна“. Една от новоприсъединилите се страни е Словения.

Украинският военен министър Олексий Резников написа в Twitter, че резултатите от срещата Рамщайн 10 вдъхват оптимизъм и благодари на „антикремълската коалиция“ за готовността й да стои заедно с Украйна „до нашата победа“.

#Ramstein 10 inspires optimism:

strengthening air defense, ammo supplies, trainings&forming an “armored fist”.

Thank you to @SecDef for your outstanding leadership and to friends from the anti-kremlin coalition for your willingness to stand with Ukraine until our victory.