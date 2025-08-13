Престани да се правиш на жертва и започни да бъдеш герой

Бивш кралски асистент смята, че принц Хари трябва да промени своя разказ и да спре да се представя за "жертва", защото на обществеността ѝ е омръзнало да слуша "колко ужасен е животът му". Айлса Андерсън, прессекретар на кралица Елизабет II, работи с Нейно Величество в продължение на 12 години (между 2001 и 2013 г.), като създава връзка с кралското семейство, включително с младия Хари, преди той да срещне Меган Маркъл през 2016 г.

Съветите на Андерсън към херцога на Съсекс

Документалният филм на Channel 5 "Принц Хари: Моята ужасна година" беше излъчен в събота вечер, 9 август. В него Айлса си спомня за него като за "много топъл, достъпен и мил" човек. Тя обаче не скрива и другата страна на чувствата си и според "Daily Mail" в послание, насочено към херцога на Съсекс, е заявила, че той трябва да се отърве от начина си на мислене: "Престани да бъдеш жертва и започни да бъдеш герой на живота си, започни да пишеш собствения си сценарий. Мисля, че хората просто малко се умориха от това как принц Хари смята, че светът е срещу него и колко ужасен е животът му".

Освен това прессекретарят заявява, че херцогът на Съсекс е "твърде импулсивен", поради което е поставил в центъра на общественото внимание частни въпроси, свързани със семейството му, като здравето на крал Чарлз или студените му отношения с баща му.

Всъщност, когато изгуби правото си на охрана от правителството на Обединеното кралство, след като се оттегли от кралските си задължения през 2020 г. заедно със съпругата си, Хари даде интервю за BBC и заяви, че не говори с краля, но че се надява да се помирят. Тази ситуация обаче не се хареса на Чарлз и Уилям, които се опасяват, че ако има помирение с Хари, "тогава ще изтече лична информация".

"Мисля, че доверието е от първостепенно значение във всяка сфера на живота. Ако не можеш да се довериш на семейството си, на кого можеш да се довериш?", заяви Андерсън, цитирана от "Marca".