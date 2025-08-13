Войната в Украйна:

13 август 2025
Задържан е за опит за палеж криминално проявен видинчанин

Криминално проявен 28-годишен видинчанин е задържан за опит за палеж на частен имот, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Видин. Вчера към 8:30 часа той се опитал да запали имущество със значителна стойност – частен имот във видинския квартал „Нов път“. Пристигналите на място полицаи задържали мъжа, който държал запалка и бутилка с жълтеникава течност с характерен мирис на бензин.

Същия ден видинчанинът е привлечен като обвиняем по образувано досъдебно производство. С прокурорско постановление мярката му за задържане е удължена за срок до 72 часа.

Вчера след заседание на оперативния щаб във връзка с овладяване на пожарите в страната министърът на вътрешните работи Даниел Митов каза пред медиите,

че са установени над 330 палежа, които са умишлени и по невнимание. Те могат да се разделят горе-долу наполовина по вид, като част от извършителите на умишлени пожари са установени.

Спасиана Кирилова
