Тенис легенда страда от рядко и нелечимо автоимунно заболяване

9-кратната шампионка от Големия шлем Моника Селеш разкри, че преди три години ѝ е била поставена диагнозата миастения гравис – невромускулно автоимунно заболяване. 51-годишната легенда в тениса реши да разкрие публично това рядко срещано хронично заболяване, което причинява мускулна слабост, с цел да повиши осведомеността преди стартирането на US Open този месец.

Моника Селеш страда от рядко автоимунно заболяване

Селеш за първи път забелязала симптомите на заболяването, което може да засегне повечето части на тялото, включително мускулите, контролиращи очите, преди около пет години. "Играех тенис с деца или членове на семейството и пропусках топката", разказа бившата номер 1 в света Селеш пред "Асошиейтед Прес".

"Казвах си: "Да, виждам две топки". Това са очевидни симптоми, които не можеш да игнорираш. Отне ми доста време да го приема и да говоря открито за това, защото е трудно. Това засяга ежедневието ми в голяма степен", добави още тя.

Селеш реши да разкрие състоянието си с надеждата да използва платформата си, за да информира хората за заболяването, за което понастоящем няма лек. Американката спечели осем големи титли до 19-годишна възраст, след като спечели първата си на 16 години на Ролан Гарос през 1990 г.

Но спечели само още една, след като беше намушкана с нож от фен по време на мач в Хамбург през 1993 г. и се оттегли от спорта, за да се възстанови. Селеш изигра последния си мач през 2003 г., след като спечели 53 турнира и прекара 178 седмици на първо място в ранглистата.