Европейски шампион с Испания подсили италиански средняк

Испанският нападател Алваро Мората се присъедини към Комо в сделка под наем, която включва опция за клуба от Серия А да купи 32-годишния играч, съобщава ДПА.

Мората преминава от Милан, след като прекара втората половина на миналия сезон под наем в Галатасарай (Турция).

„Наистина съм щастлив, че идвам в Комо“, каза Мората пред официалния сайт на клуба. „Миналата година, играейки срещу тях, успях да оценя отбора и проекта. Вижда се, че има много амбиция. Обещавам на феновете и на клуба, че ще давам 200 процента във всяка тренировка и всеки мач. Нямам търпение да нося тази фланелка“, добави той.

Старши треньорът на Комо Сеск Фабрегас заяви: „Познавам Алваро от много години и винаги съм се възхищавал на начина, по който играе и на това как се държи. Той е интелигентен нападател, който се справяше в най-важните моменти, и съотборник, който вдъхновява всички около себе си. Много сме щастливи, че вече е тук в Комо“.

Мората има 86 мача за Испания, отбелязвайки 37 гола, и е играл за Реал Мадрид, Ювентус, Челси и Атлетико Мадрид, както и за Милан.

ОЩЕ: УЕФА наказа Родри и Мората след празненствата на "Ла Фурия" на Евро 2024