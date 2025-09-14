Уважение? Путин жестоко е засилил въздушните удари в мандата на Тръмп. Руснаците се добраха до Купянск през газопровод (ОБЗОР - ВИДЕО)

Въпреки че Доналд Тръмп постоянно изтъква конструктивните си разговори с диктатора Владимир Путин, твърди, че стопанинът на Кремъл го уважава и че войната в Украйна никога нямаше да започне, ако той бе в Белия дом, данните показват различна картина. Русия значително е засилила въздушните си удари срещу Украйна, откакто републиканецът встъпи в длъжност на 20 януари тази година. Москва тотално пренебрегва призивите му за мир - вместо това е увеличила обхвата на поразените сгради, включително и граждански обекти.

Увеличаването на ударите отразява нарастващото производство на боеприпаси в Русия и обявената решимост на Путин да постигне целта си да доминира над Украйна с военни средства, пише The Wall Street Journal, анализирайки данните. Откакто Тръмп встъпи в длъжност, Русия засили въздушната си терористична кампания, като само през юли 2025 г. е изстреляла 6300 дрона. Това е увеличение спрямо едва 426 през юли 2024 година.

Анализът е на Центърът за информационна устойчивост - организация за изследвания с отворени данни. В случая става въпрос за публично достъпна информация, публикувана от украинските власти.

Атаките започнаха да се засилват миналата есен, когато Русия успя да изгради свои собствени производствени линии за атакуващи дронове. Украинското разузнаване заяви, че страната е в състояние да произвежда около 2700 атакуващи дрона месечно, без да се броят дроновете примамки, и се очаква тази способност да се увеличи.

Най-интензивните бомбардировки по време на войната се случиха това лято. Въпреки че процентът на прехващане на дроновете и ракетите от страна на Украйна остана относително стабилен, повечето изстреляни безпилотни машини означават повече щети - да не говорим, че дроновете примамки претоварват противовъздушната отбрана.

Русия често е засилвала ударите веднага след преговори или телефонни разговори между американски, украински и руски официални лица. След като руснаците седнаха на масата за преговори за прекратяване на огъня в Истанбул през май, Москва стори именно това. Атаките отново се засилиха, след като Тръмп и Путин разговаряха по телефона в началото на юли. По-малко от седмица след разговора и часове след като Тръмп критикува руския диктатор за „многото глупости, които Путин ни хвърля“, Русия проведе най-голямата комбинирана атака до онзи момент, изстрелвайки 728 дрона и 13 ракети, много от които насочени към Киев.

Подготовката за срещата на Тръмп и Путин в Аляска в средата на август донесе две седмици спокойствие в Украйна, но тя също така позволи на руските сили да натрупат запаси от дронове за бомбардировки, които последваха веднага след срещата с повишена интензивност. Атаката срещу Киев в края на август се превърна в най-смъртоносната за столицата от началото на войната, като отне живота на 18 души и нанесе щети на офисите на Британския съвет и делегацията на Европейския съюз в Украйна: ЕС привика руския посланик: Москва ни нападна с две ракети за 20 секунди (ВИДЕО).

През цялата война Москва бомбардира украинската гражданска инфраструктура, по-специално електропреносната мрежа, което води до прекъсвания на тока в цялата страна от началото на пълномащабната руска инвазия преди три години и половина. Тези удари частично бяха преустановени след преговорите през март, когато Украйна се съгласи да спре атаките по руската петролна инфраструктура, а Русия намали бомбардировките по енергийната мрежа. Нападенията се възобновиха през лятото. Според официални представители Русия се е фокусирала особено върху газовата инфраструктура на Украйна, нанасяйки удари по нефтени и електроенергийни цели с дронове и ракети. От своя страна, Украйна поднови ударите си по нефтената инфраструктура на Русия, намираща се дълбоко в територията на страната.

Същевременно Тръмп продължи да дава на Путин ултиматуми от по "две седмици", за да спре диктаторът огъня в Украйна - нещо, което той отказва да стори. Сега американският президент вече заговори за санкциониране на Москва, но има важни условия - държавите от НАТО да спрат да купуват руски петрол и да се наложат мита от 50 до 100% на Китай: Тръмп към страните от НАТО: Не купувайте руски петрол и войната ще приключи бързо.

Тръмп е започнал да се съмнява в способността си да повлияе на Путин, като е признал пред близки свои сътрудници, че е подценил желанието на диктатора за мир, съобщават източници на американското издание Axios.

САЩ омаловажават случилото се с руските дронове в Полша

САЩ продължават да твърдят, че руските дронове, нахлули в полското небе в нощта на 9 срещу 10 септември, може да са били плод на грешка. След най-малко 19 засечени безпилотни машини във въздушното пространство на Полша държавният секретар на Щатите Марко Рубио заяви пред репортери в базата „Андрюс“: "Смятаме, че това е неприемливо, жалко и опасно развитие. Мисля, че ще отнеме още няколко дни, докато всички разберат напълно. Дроновете са били изстреляни умишлено. Няма съмнение, че дроновете са били изстреляни умишлено. Въпросът е дали дроновете са били насочени специално към Полша".

Sky News публикува на 11 септември снимка на един от руските дронове "Гербер", свален в Полша. Украинското военно издание Militarnyi, което е официоз на украинската армия, анализира снимката и установи, че руският дрон е оборудван с иранска четириканална антена за контролирано приемане (CRPA) Tallysman за сателитна навигация. CRPA филтрират фалшивите източници на сигнали от системите за електронно заглушаване, за да направят дрона по-устойчив срещу електронна война. Наличието на CRPA показва, че е малко вероятно тези руски дронове да са се отклонили от курса си поради смущения.

Нахлуването на най-малко 19 дрона в една нощ между 9 и 10 септември е забележително и е приблизително три пъти повече от броя на снарядите, които са нарушили полското въздушно пространство по време на цялата пълномащабна руска инвазия в Украйна. Изключително малко вероятно е толкова голям брой дронове да са нарушили полското въздушно пространство случайно или поради техническа грешка или грешка на оператора, анализира американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW). Тръстът е наблюдавал вече и други доказателства, опровергаващи думите на Русия, че тя не е насочила преднамерено дроновете към Полша, включително доказателства, че дроновете са имали горивни резервоари, които са увеличили обхвата им до 900 километра. Това означава, че не са били с обхват 700 км, както твърди Москва, за да оправдае случилото се.

Междувременно и Румъния е застрашена от подобно нещо. Украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че руски дрон е нарушил румънското въздушно пространство с около 10 км и е останал там в продължение на почти 50 минути на 13 септември. Той предупреждава, че това не е случайно. Зеленски призовава за санкции, мита и съвместна система за противовъздушна отбрана сега, а не след поредната вълна от "Шахед"-и и балистични ракети: Руски дрон и над Румъния: Два изтребителя F-16 излетяха заради ново нарушаване на въздушното пространство.

Володимир Зеленски предупреди още нещо важно - че Русия има за цел да окупира източната част на Украйна в рамките на три месеца, но няма да успее дори и след години поради тежките условия на бойното поле. Той е отворен към предложените от Тръмп преговори: Глас от САЩ пита: Саботира ли Европа мирните преговори за Украйна?

Всичко това се случва в момент, в който Русия и Беларус провеждат своите съвместни военни учения "Запад-2025". За да ги контрира, НАТО започна ученията „Grand Eagle 25“, фокусирани върху преместването на войски и оборудване в Литва. Учението, ръководено от Обединеното командване на силите на НАТО в Нидерландия, засилва готовността на Алианса на източния фланг.

Като част от ученията „Запад-2025“ Русия разположи ракетни установки „Искандер“ в Калининградска област, близо до полската граница.

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Съвсем леко повишение във военната активност в Украйна на дневна база отчита Генералният щаб на украинската армия. На 13 септември са станали 184 бойни сблъсъка, което е само с един повече спрямо 12 септември. Руснаците са хвърлили 163 управляеми авиационни бомби (КАБ), което е с 23 повече на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 20 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 4785 изстреляни снаряда, като на дневна база това е с около 420 по-малко. Руската армия е използвала 6325 FPV дрона, което е с 255 повече спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-горещо отново е в Покровското направление - 52 спрени руски щурма има там за денонощието, сочи сводката. В спомагателното от юг Новопавловско направление украинците са отблъснали още 41 пехотни атаки. На трето място по интензивност на сраженията за денонощието е Северското направление с 22 руски щурма. В Лиманското са станали 16, в Южнослобожанското направление - с основен фокус Вовчанск в Харковска област - е имало 14 сблъсъка. В Купянското направление са станали 11 руски атаки, а в Торецкото - 10. Няма други сектори от фронта с двуцифрен брой сражения за изминалите 24 часа.

Руските сили наскоро се опитаха да напреднат зад украинските позиции в Купянск чрез подземен газопровод — това е третият път, в който те използват тази тактика досега по време на войната. Мониторинговата група DeepState, свързана с украинското военно разузнаване, съобщи на 12 септември, че руските сили са влезли в газопровод от гориста местност близо до Лиман Перший (североизточно от Купянск), пътували по тръбата около четири дни с електрически скутери и модифицирани колесни носилки и излезли близо до Радковка, непосредствено северно от Купянск. Твърди се, че руснаците след това са напреднали към Купянск и близката железопътна линия.

Генералният щаб на украинската армия потвърди, че руснаците са провели мисията, и заяви, че руските сили се струпват в северните покрайнини на Купянск, но не са влезли в самия град. Командирът на украински полк с дронове, действащ в посока Купянск, заяви, че украинските сили са нанесли удари и са повредили тръбопровода, както и че руснаците вече не са в състояние да напредват през него.

Руски военни блогъри твърдят, че не е ясно кога руските сили са провеждали мисията, а някои посочват дори, че може това да е станало в началото на септември. Ако е така, то кадрите може да са по-стари. Руснаците са използвали подземни газопроводи, за да напреднат зад украинските отбранителни позиции още в Авдеевка, Донецка област, през януари 2024 г., както и в Суджа, Курска област на Русия, през март 2025 г.

"Честно казано, основните проблеми в посока Купянск и по-специално - в самия град, не възникнаха тук и сега, защото руснаците се качиха през тръбата; проблемът беше сложен и тревожните сигнали бяха налице от доста време, защото пропуските в северната и северозападната част на града се усещаха практически през цялото лято", пише украинският Telegram канал "Офицер", поддържан от лейтенант от ВСУ с позивна "Алекс". "Врагът се опита да обкръжи града, но никой не бие тревога и всички изглеждат спокойни, вероятно защото има логистични артерии към града, които се намират на юг (те са в относителна безопасност)", допълва той.

"Много е жалко за Купянск, особено когато разбереш, че е имало достатъчно време да се подготви градът за отбрана", добавя лейтенантът и казва, че в продължение на почти 4 години нито един изгубен впоследствие град не е бил подготвен адекватно за отбрана.

Руснаците имат потвърден напредък в северозападната част на Удачно, т.е. по южния фланг на Покровск, напредват още югозападно от Новопавловка в Днепропетровска област, както и югоизточно от Великомихайловка в същия регион - там вече имат позиции в северозападната част на Новониколаевка.

Напредък силите на Путин имат също в тактическата зона Константиновка-Дружковка. Основен път свързва тези две населени места, намиращи се северозападно от Торецк и североизточно от Покровск. Последните геолокализирани кадри сочат, че руските сили наскоро са напреднали по магистрала О-0519 Олександро-Шултино - Константиновка в югоизточната периферия на Константиновка.

Нови кадри потвърждават, че украинските сили напредват на запад от Володимировка - в посока Добропиля, северно от Покровск. Там руснаците пробиха и имат плацдарм на изток от Добропиля, но откакто осъществиха акцията си, загубиха определени позиции. Тъй като руска част все още е обкръжена близо до Кучеров Яр, подкрепленията, които се опитват да стигнат до нея, рискуват да бъдат отрязани. Сивата зона близо до Володимировка-Маяк се е увеличила, твърдят украински източници.

"Политиката за изчерпване на военната машина" на украинците остава непроменена, "но трудните настъпателни битки изчерпват и нашите войници на фронта", пише руският военнопропаганден Telegram канал "Два майора", който прави обобщение на цялата изминала седмица. "Точно след една седмица се навършват три години от частичната мобилизация, а темата за обсъждане на ротацията на мобилизирания персонал е ефективно забранена в медиите. В същото време тази категория военнослужещи продължава да бъде убеждавана да подписва договори, невинаги по начин, достоен за руската армия, меко казано. Освен това разпоредбите на указа продължават да влошават проблема с кадровите военни, които не могат да напуснат служба в продължение на години след изтичане на договора им. В бъдеще войските и агенциите ще се сблъскат с масово напускане на професионалисти, което ще доведе до недостиг на персонал, както в Министерството на вътрешните работи", прогнозира той.

Активността на фронта остава в същите райони и няма нужда да се говори за някакви значителни пробиви, добавя каналът. "Докато не бъде решен въпросът с противодействието на дроновете и руската армия не постигне пълно технологично и числено превъзходство над врага, може да се забрави за „разрушаването на отбраната на врага“. Местните успехи се постигат чрез заблуждаване на врага, използване на нестандартни тактически ходове („Тръба 3.0“, Купянск) и концентриране на значителни сили и ресурси в неочаквана част от фронта", пише "Два майора".

"Така, след летните разговори и международни срещи, войната отново се връща към обичайния си ход. Западът, чрез украинските въоръжени сили, ни нанася военни и икономически щети, докато Европа се милитаризира и учи на украинското тренировъчно поле. Тръмп може би иска да се фокусира върху Китай, но неговата армия досега правилно е решила да изучава опита от войната в Украйна, и модернизира своето оборудване, разширява обхвата на дроновете и защитата срещу тях и минимизира военната бюрокрация, която е толкова вредна, когато е прекомерна във войната (...) Войната ще бъде дълга", прави заключение каналът.

Война на ракети и дронове

През изминалата нощ Украйна отново атакува Ленинградска област - припомнете си с каква въздушна заплаха трябваше да се справя Руската федерация: Санкт Петербург и областта отново под атака: Украйна подпали един от най-големите нефтопреработвателни заводи в Русия (ВИДЕО).

Същевременно руските сили атакуваха Украйна с балистична ракета "Искандер-М"/KN-23 и с 58 дрона. По предварителни данни, оповестени от украинските военновъздушни сили към 09:00 часа, ПВО е свалила или обезвредила с електронно заглушаване 52 безпилотни летателни апарата. Удари от ракета и 6 дрона са регистрирани на три места, а падане на отломки - на още две локации.

В нощта на 13 срещу 14 септември жителите на Киевска област чуха серия от силни експлозии. Предполага се, че става въпрос за склад с авиационни боеприпаси. В същото време в областта не бе обявена въздушна тревога. До момента няма официална информация за характера на експлозиите, евентуални разрушения или жертви. Местните медии смятат, че е възможно да става дума за саботаж.

Отделно областната военна администрация съобщи за щети по железопътната инфраструктура в район на Киевска област. Три жени, пътнички във влак, са получили остра стресова реакция и им е оказана медицинска помощ. Няма официални съобщения за причината за инцидента. Според изданието "Дзеркало Тижня" експлозията е настъпила в резултат на детонация на боеприпаси по време на транспортирането им.

В нощта на 11 септември украинският военноморски флот нанесе удар по ключов комуникационен център на Руския черноморски флот в окупирания Севастопол на полуостров Крим. Той е разположен в 184-та изследователска и експериментална база. Базата играеше централна роля в командването и контрола на руските военноморски части. Генералният щаб на украинската армия потвърди удара.