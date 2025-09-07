Прегрупиране и подсилване: Русия готви нова офанзива в Украйна, съюзниците ѝ помагат (ОБЗОР - ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин е изразил интерес да се срещне с украинския президент Володимир Зеленски и извън Москва, заяви словашкият премиер Роберт Фицо след срещата си с Путин. Той твърди в интервю за обществената телевизия STVR на 6 септември, че стопанинът на Кремъл му е казал, че би бил готов да се срещне със Зеленски "навсякъде другаде", освен в руската столица, където вече го покани, въпреки че украинският президент е издирван от Руската федерация. Фицо добави, че Зеленски също е изразил интерес да се срещне с Путин - словашкият премиер говори и с украинския лидер на 5 септември.

Разговорът между Путин и Фицо се е състоял по време на среща между двамата лидери в рамките на Шанхайската организация за сътрудничество в Китай на 2 септември. Само ден по-късно Путин направи съвсем противоположно изявление от това, което уж му е казал - тогава той заяви: „Ако Зеленски е готов, нека дойде в Москва“. Няколко дни по-късно, на 5 септември, Путин заяви, че „не вижда смисъл“ в среща с украинския президент: Между редовете: Путин елиминира сериозните преговори за мир, за Тръмп вече Европа е на първо място (ОБЗОР - ВИДЕО).

Украйна вече изтъкна, че има поне 7 държави кандидатки, които да са домакини на такава среща - Австрия, Швейцария, Ватикана, Турция и три страни от Персийския залив.

Междувременно президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че би се радвал да бъде домакин на Путин и на китайския лидер Си Дзинпин по време на срещата на Г-20 в Маями през 2026 г. Форумът на най-големите икономики в света ще се проведе на голф игрището Trump National Doral във Флорида, обяви американският президент по време на пресконференция в Овалния кабинет. Освен 19-те държави членки, ЕС и Африканския съюз, Тръмп заяви, че възнамерява да покани и допълнителни наблюдатели, включително Полша. На въпроса дали се очаква Путин и Си да се присъединят към събитието, Тръмп отговори, че би се радвал, "ако те искат“.

Лятната офанзива на Русия: говори Кирило Буданов

Докато преговорите за мир изглеждат отново в задънена улица, ръководителят на украинското военно разузнаване Кирило Буданов говори за лятната офанзива на Русия. Тя не може да бъде наречена успешна, смята той. Въпреки това не може да се каже, че е напълно провалена. "В крайна сметка те успяха временно да окупират малка част от територията. Има загуби и от двете страни, това също е очевиден факт“, обясни той в интервю по телевизия Apostrophe TV, цитиран от УНИАН.

Говорейки за плановете на руснаците за есенния сезон, Буданов заяви, че „няма да има нищо ново“. „Те не спират, продължават офанзивните си действия. Основните сили наскоро бяха прегрупирани. По принцип прегрупираните авангардни части вече са влезли в бойни операции“, подчерта ръководителят на ГУР. Според него може да се говори за известно изчерпване на руските окупационни сили, защото войната продължава от 2014 г. "За 12 години всякакви въоръжени сили по един или друг начин се изчерпват. От друга страна, към момента никой друг няма опита, който имаме ние и те", заяви Кирило Буданов.

Русия има съюзници и те вече помагат на агресорската страна да обърне хода на войната на фронта, добави той. Според него поне 40% от всички боеприпаси, използвани от Руската федерация, са произведени в Северна Корея. „Колко е 40% от общия обем? Можете ли да си представите за какви цифри става дума?”, попита той. Буданов отбеляза, че руснаците са увеличили производството си на оръжие, колкото могат. В края на краищата, те сами произвеждат около 60% от боеприпасите си, допълни ръководителят на ГУР.

А близо 60% от оръжията, използвани на фронта от украинската армия, вече са произведени в самата Украйна, заяви президентът Володимир Зеленски във вечерното си обръщение на 6 септември. „По време на тази война Украйна вече достигна ниво, при което близо 60% от оръжията, с които разполагаме, оръжията в ръцете на нашите войници, са украинско производство и са мощни оръжия, много от които са от най-ново поколение“, заяви той.

В същото време Буданов каза, че Северна Корея определено няма да забави подкрепата за Москва от гледна точка на оръжията. КНДР доставя на Русия свои ракети, но не участва в производството на руски ракети. В същото време, на въпроса дали Пхенян ще продължи да изпраща свои войници на война срещу Украйна, шефът на ГУР отговори следното: „Те няма да увеличат значително групата. Но определено ще я поддържат на съществуващото ниво.“

Що се отнася до ролята на Иран, според Буданов, страната сега доставя на Русия повече компоненти за производството на боеприпаси. Става дума за нитроцелулоза, готов барут и други подобни.

Гаранциите за сигурност - може ли миротворци да отидат в Украйна преди прекратяване на огъня?

„Коалицията на желаещите“ е готова да разположи войски в Украйна още сега, заяви междувременно украинският депутат Олексий Гончаренко от партията "Европейска солидарност" на бившия президент Петро Порошенко. Той заяви, че планът не е да се разположи контингентът след войната, а да се разположи незабавно. Според него до хиляда чуждестранни войници вече са в Украйна, а общата сила може да наброява между 20 000 и 50 000 души.

Гончаренко каза, че се очаква Франция да прати най-много войници, следвана от Дания, Нидерландия и Обединеното кралство. Той написа в социалните мрежи, че на срещата в Париж европейските лидери и Зеленски са поискали от САЩ да осигурят въздушно прикритие за контингента, но Тръмп не е дал окончателен отговор.

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Понижение във военната активност в Украйна на дневна база отчита Генералният щаб на украинската армия. На 6 септември са станали 170 бойни сблъсъка, което е с 14 по-малко спрямо 5 септември. Руснаците са хвърлили 106 управляеми авиационни бомби (КАБ), което е с 29 по-малко по-малко на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 23 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 5308 изстреляни снаряда, като на дневна база това е с около 370 повече. Руската армия е използвала 6125 FPV дрона, което е с около 340 повече за денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Отново най-тежко е в Покровското направление – 52 спрени руски пехотни атаки там през изминалите 24 часа. Още 26 са станали в съседното от юг Новопавловско направление. В Северското направление, което е спомагателно на юг за Лиманското направление, е имало 14 отбити руски щурма, а в самото Лиманско направление са се състояли 12 сражения. Останалите два сектора от фронта, където е отчетен двуцифрен брой сражения за денонощието, са Торецкото направление с 13 и Краматорското направление с 10.

Украински официални лица предупредиха, че руското военно командване прегрупира и укрепва войските си в западната част на Донецка област, вероятно в очакване на мащабна офанзивна операция. Подполковник Олексий Белски, говорител на украинската военна група „Днипро“, съобщи, че руското военно командване концентрира значителни сили в Донецка област и че най-интензивните сражения се водят в посока Покровск. Белски каза, че руските сили в момента натрупват значителен брой дронове и тежки бронирани превозни средства в района, след като не успяха да превземат Покровск и Мирноград през лятото на 2025 г.

Според украински източници руските сили са направили опит за пробив вчера сутринта в посока Мирноград. Четири бронирани превозни средства са били унищожени, а украинските войски впоследствие са атакували разпръснатите пехотни части.

Украинският 7-и армейски корпус съобщи, че руското военно командване наскоро е преразположило опитни морски пехотни части в посока Покровск, което показва, че Русия се готви да засили отново атаките в района. Корпусът добави, че руснаците са започнали да използват тактики за проникване с малки екипи - с цел да се доближат максимално до украинските дронове и артилерийски позиции, да разтеглят украинските сили, да заемат позиции в предните линии и да разширят оспорваната "сива зона". Украинският 7-и армейски корпус отбеляза още, че руските сили са засилили настъпателните операции по фланговете на Покровск, използвайки бронирани и моторизирани превозни средства, в опит да прекъснат наземните линии за комуникация и да обкръжат града.

И още - руското военно командване остава решено да превземе украинския крепостен пояс, който се състои от Славянск-Краматорск-Дружковка-Константиновка и формира гръбнака на отбраната на украинските сили в Донецка област. Висш подoфицер от украинска бригада, действаща в посока Северск, съобщи, че руските сили провеждат ротация на войските в района и че украинците очакват те скоро да проведат засилени настъпателни операции.

Руското военно командване оказва натиск върху частите си там да напредват през есента на 2025 г., като се има предвид, че руските сили не са постигнали поставените си цели през лятото. Заместник-командирът на украински батальон, действащ в посока Краматорск, също съобщи, че руските сили увеличават присъствието си в подготовка за бъдещи настъпателни операции в района и че руското военно командване е разположило неопределени части от морската пехота в района.

Украински военнослужещ съобщи на 5 септември, че руското военно командване наскоро е преразположило пет до шест неуточнени бригади морска пехота в посока Добропиля - северно от Покровск, заедно с танков полк, пехотен полк и две моторизирани стрелкови бригади. Прехвърлени са и части от други направления.

Американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната - ISW, който цитира всички тези източници в библиографията на днешния си анализ на военните действия, наскоро наблюдава доклади, че руското военно командване е преразположило няколко подразделения от Курска област в района на Добропиля и елементи от 40-а морска пехотна бригада (Тихоокеански флот), 177-и полк морска пехота (Каспийска флотилия) и 11-а отделна бригада въздушнодесантни войски в неуточнени райони на Донецка област. Има прехвърлени части от Херсонска област в Бахмут, вероятно за да подсилят руските настъпателни действия в близост до Константиновка или Северск. Съобщеното решение на руското военно командване да преразпредели повече сили в района на Добропиля предполага, че Русия може да продължи да се фокусира върху офанзивните си усилия североизточно от Покровск, заключават експертите от института.

Появиха се и кадри от Харковска и Донецка област, на които се вижда как на магистралата Изюм–Славянск ситуацията стана опасна, защото руските сили използват FPV дронове. Украински източници съобщават, че руснаците изстрелват дронове, способни да достигнат пътя. На войските и доброволците се препоръчва да използват алтернативни маршрути, докато не бъде осигурена противовъздушна защита.

Руските сили вероятно са настъпили и в северозападната част на Купянск, след като руското министерство на отбраната се опита да представи ограничените прониквания като трайни напредъци. Геолокализирани кадри, публикувани на 5 септември, показват украински удар с дрон срещу руска позиция в сграда в северозападната част на Купянск, което показва, че руснаците вероятно са установили предни позиции там.

Тези кадри се различават от последните, публикувани от руското министерство на отбраната, с които то се опитва да придаде легитимност на преувеличените твърдения за руски напредък. На 3 септември ведомството публикува кадри, показващи отделни руски войници на открито, държащи руски знамена на четири места в северната, северозападната и западната част на Купянск, и твърдеше, че руските сили са превзели около половината от града. Кадрите не показват признаци, че руските сили действително контролират някакви райони в Купянск. Те обаче показват, че тези войници вероятно са проникнали в града, за да заснемат тези кадри. Руското министерство на отбраната обаче се опита да представи тези ограничени и временни прониквания в Купянск като консолидирани териториални придобивки. И руските, и украинските източници отхвърлиха достоверността на тези твърдения.

В нощта на 7 септември (от 17:00 часа на 6 септември) руснаците нанесоха комбиниран удар на територията на Украйна, използвайки ударни дронове и ракети. Общо по време на удара радиотехническите войски на ВВС на Украйна са засекли 823 въздушни ударни средства:

810 дрона от типа „Шахед“ и симулатори от различни типове;

9 крилати ракети „Искандер-К“;

4 балистични ракети „Искандер-М/КН-23“.

Според предварителни данни - към 09:30 ч. системите за противовъздушна отбрана са свалили или обезвредили с електронно заглушаване 751 въздушни цели, от които 747 дрона и 4 крилати ракети „Искандер-К“. Удари от 9 ракети и 54 ударни безпилотни летателни апарата са регистрирани на 33 места, а свалени отломки са паднали на 8 места, гласи сводката на украинските ВВС.

Най-тежко положението беше в Киев, където руснаците убиха 32-годишна майка и бебето ѝ, което е на 2 месеца. Има поне 20 ранени. Отделно от това бе засегната сградата на Министерския съвет: Руски дронове убиха дете в Киев: Одеса е в пламъци (ВИДЕА).

Четирима души са ранени в Днипро и Кривой Рог, а трима - в Одеса.

Вижте какво се случи в Руската федерация през нощта: Украйна пак удари нефтопровода "Дружба", порази и една от най-големите петролни рафинерии в Южна Русия (ВИДЕО).