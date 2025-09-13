САЩ натискат Г-7 да конфискуват замразените руски активи в полза на Украйна

САЩ ще призоват съюзниците си от Г-7 да наложат тарифи от до 100% на Китай и Индия за покупките им на руски петрол в опит да убедят руския диктатор Владимир Путин да прекрати войната в Украйна. САЩ също така ще предложат на страните от Г-7 да се създаде законов път за използване на замразени руски активи за финансиране на отбраната на Украйна. По-голямата част от обездвижените активи на Москва на стойност около 300 млрд. долара са в Европа.

Президентът Доналд Тръмп заяви в петък, че търпението му към Путин "бързо се изчерпва" и заплаши с нови икономически санкции.

Натиск върху Русия

Висши американски служители са обсъждали с европейските си колеги идеята за постепенно изземване на тези замразени руски активи, за да се увеличи натиска върху Москва да започне преговори, според запознати с въпроса, пожелали анонимност. Печалбите, генерирани от активите, в момента се използват за предоставяне на заеми на Украйна.

Канада, която председателства Г-7, свика среща на финансовите министри на групата в петък, за да "обсъди по-нататъшни мерки за увеличаване на натиска върху Русия и ограничаване на военната ѝ машина".

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент повтори призива на Тръмп към групата, че "ако наистина са ангажирани с прекратяването на войната в Украйна, трябва да се присъединят към Съединените щати в налагането на тарифи на страните, купуващи петрол от Русия", според изявление на Министерството на финансите.

Бесент и търговският представител на САЩ Джеймисън Гриър заявиха в изявление, че "само с единни усилия, които ще прекъснат приходите, финансиращи военната машина на Путин, ще можем да приложим достатъчен икономически натиск, за да прекратим безсмислените убийства".

Тръмп е ядосан

Тръмп е заявил пред европейски представители, че е готов да наложи нови, всеобхватни тарифи на Индия и Китай, за да принуди Путин да седне на масата за преговори с Украйна, но само ако страните в Европа също го направят.

В петък Русия заяви, че преговорите с Украйна са "на пауза", въпреки натиска на Тръмп след среща с Путин миналия месец за директни преговори между руския диктатор и Зеленски.

Досега Тръмп се е въздържал от налагане на директни санкции срещу Русия, въпреки че е спазил няколко самоналожени крайни срока и продължаващото нежелание на Путин да преговаря за прекратяване на войната. Тръмп обаче удвои тарифите за Индия до 50% заради продължаващите ѝ покупки на руски петрол.