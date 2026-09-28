Уволненият от руската армия ген. Лапин стана вицепремиер на Татарстан

Печално известният генерал Александър Лапин, който бе уволнен от руската армия през септември 2025 г., е назначен за вицепремиер на Татарстан от лидера на руската република Рустам Минниханов, съобщи ТАСС. В пълномощията му ще влизат задължения в подкрепа на руските военни в "специалната военна операция" (с други думи кървавата война на Русия срещу Украйна). За целта е създадено и отделно структурно звено под негово ръководство.

Припомняме, че Лапин бе началник на щаба на руските войски в Сирия и командир на групите "Център" и "Север". През есента на 2022 г. чеченският лидер Рамзан Кадиров го обвини, че заради него украинските сили успяха да си върнат Красни Лиман, който бе превзет от Русия в първите дни на инвазията.

През юни 2026 г. украински съд осъди Лапин задочно на доживотен затвор за посегателство върху териториалната цялост и неприкосновеност на Украйна, както и за водене на агресивна война.

Още: Героят от "спецоперацията" генерал Лапин бе уволнен от руската армия