Войната в Украйна:

Уволненият от руската армия ген. Лапин стана вицепремиер на Татарстан

28 септември 2026, 13:34 часа 1008 прочитания 0 коментара
Снимка: Alex Parker Returns
Уволненият от руската армия ген. Лапин стана вицепремиер на Татарстан

Печално известният генерал Александър Лапин, който бе уволнен от руската армия през септември 2025 г., е назначен за вицепремиер на Татарстан от лидера на руската република Рустам Минниханов, съобщи ТАСС. В пълномощията му ще влизат задължения в подкрепа на руските военни в "специалната военна операция" (с други думи кървавата война на Русия срещу Украйна). За целта е създадено и отделно структурно звено под негово ръководство.

Припомняме, че Лапин бе началник на щаба на руските войски в Сирия и командир на групите "Център" и "Север". През есента на 2022 г. чеченският лидер Рамзан Кадиров го обвини, че заради него украинските сили успяха да си върнат Красни Лиман, който бе превзет от Русия в първите дни на инвазията. 

През юни 2026 г. украински съд осъди Лапин задочно на доживотен затвор за посегателство върху териториалната цялост и неприкосновеност на Украйна, както и за водене на агресивна война. 

Още: Героят от "спецоперацията" генерал Лапин бе уволнен от руската армия

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Татарстан война Украйна Александър Лапин
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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