Русия дава 20 млн. долара за главата на Мадяр

Русия е обявила награда от 20 милиона долара за информация относно местонахождението на майор Роберт Бровди с позивна Мадяр, командирът на Силите за безпилотни системи на украинската армия, се казва в материл на The ​​Wall Street Journal. Мадяр отдавна е сред главните цели на руснаците заради ефективността на атаките на неговото подразделение. Цифрите наистина са красноречиви - както посочва самият Бровди неговите подчинени съставляват само 2,5% от общата численост на украинските въоръжени сили, но именно тяхна е заслугата за една трета от всички руски жертви само през миналата година.

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Колкото до загубите, които са понесли неговите "Птици на Мадяр", изнесените данни от Бровди са, че от началото на пълномащабната война руснаците са убили 79 негови бойци и техните имена са издълбани на стената на входа на командния му център, за да бъде отмъстено за тях. До момента равносметката сочи, че за всеки един от убитите си, от Силите за безпилотни системи са успели да ликвидират или ранят 656 руски окупатори. Но Мадяр не е доволен: "Не мисля, че този обменен курс е достатъчно добър", цитира го изданието.

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