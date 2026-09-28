Бронзовият медалист в сноуборда от Олимпийските игри 2026 се окичи с отличие от коренно различен спорт

Българският талант и бронзов медалист в паралелния гигантски слалом от Игрите в Милано-Кортина 2026 Тервел Замфиров за пореден път доказа, че сноубордът не е единствената му сила. Както е известно, той и сестра му Малена имат много интересен начин на подготовка, който не се ограничава само до един спорт. През цялата година той практикува различни активности като кайт сърф, рафтинг, джудо, тенис, кара мотор и притежава черен колан по джудо.

Медал за Замфиров от Националния шампионат по бразилско жиу-жицу

През последните дни Замфиров се отдаде на ново предизвикателство - бразилското жиу-жицу. В края на август той обяви като на шега, че ще участва на състезанието и изпълни обещанието си. 21-годишният атлет не изневери на стила си и бе сред най-добрите на сцената на Националния шампионат. Той дори направи нещо повече - спечели медал. Замфиров се окичи със сребърното отличие в категория до 73,5 килограма, след като показа отлични качества на татамито и стигна до финалния двубой. Там обаче бе дисквалифициран и трябваше да се задоволи с второто място, след като заедно със своя съперник на гръб напусна очертанията при изпълнението на техника.

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Замфиров призна, че не познава правилника

След края на финалната среща Замфиров с усмивка призна, че не е бил напълно запознат с правилника на спорта и не е мислел, че подобно движение ще доведе до дисквалификация. Пред камерата на bTV той заяви: "Той не ме душеше, ама ми беше некомфортно на врата и излязох навънка, за да ме върнат. Той няма как да ме удуши докато съм прав, това е физически невъзможно, трябва да се наведа. И си викам, че ако изляза те ще ни върнат, защото ми се стори логично. Така е във всички други спортове, ама аз не знам правилника."

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