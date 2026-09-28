Главболгарстрой обсъди новия модел на градско планиране на The District 2026 в Мадрид

Моделът включва и достъпна цена на строителството, основаваща се на достъп до основни ресурси и материали, без налагане от ЕС на допълнителни квоти и мита

Как искаме да живеем след 20 години? Това трябва да е отправната точка при планирането на модерната градска среда днес, смята Радослав Котларов, изпълнителен директор на "ГБС Инвест", част от групата на "Главболгарстрой". Той представи тезата си по време на европейския форум за недвижими имоти The District 2026, който събра над 15 000 професионалисти в Мадрид.

Според Котларов един от големите въпроси пред София е градът да бъде разглеждан като цялостна система, а не като поредица от отделни инвестиционни проекти.

"Градът не може да се планира с хоризонт до следващия проект. Трябва да знаем как искаме да живеем в него след 10, 15 или 20 години и оттам да започва планирането", коментира той.

Жилището вече е повече от адрес

За новото поколение качеството на жилището все по-често се измерва и с времето, което спестява. "За младите хора въпросът все по-често е как ще живеят на дадено място, а не просто на какъв адрес. Колко време ще губят за придвижване и ежедневни задачи? Могат ли да стигнат пеша до работата си, до магазина или метрото? Времето се превръща в една от най-ценните характеристики на жилището", посочва Котларов.

Това е и логиката на 15-минутния град – основните функции на ежедневието да са достъпни пеша или с кратко придвижване. Така качеството на един жилищен проект зависи все повече от средата около него и връзката между дом, работа, транспорт и услуги.

Първо инфраструктурата, после домовете

Според Котларов 15-минутният град започва не от сградата, а от инфраструктурата.

"Последователността трябва да бъде ясна – ток, вода, транспорт и след това жилища. За да се случи това, е необходима много по-добра координация между общини, доставчици на комунални услуги, транспортни оператори и инвеститори."

Когато тези страни планират отделно, се губят време и средства, а част от инвестициите и инфраструктурата се изпълняват повторно. Затова европейският разговор за жилищната политика все повече включва и опростяването на процедурите. Европейската комисия подготвя пакет за опростяване на правилата в жилищната среда за 2027 г., а според нейните оценки ЕС се нуждае от над 2 млн. нови жилища годишно, за да отговори на търсенето.

Снимка: Иван Миладинов

Повече град в съществуващия град

Друг важен въпрос, който бе засегнат по време на разговора бе как се използва ограничената градска земя. Според Котларов растежът не трябва автоматично да означава разширяване на градовете върху нови територии. Част от решението е в трансформацията на вече урбанизирани терени и функционално остарели сгради.

Такъв подход "ГБС Инвест" прилага с проекта One Park в Park District в София. На мястото на съществуваща сграда се създава смесена среда с жилища, офиси, спорт и услуги, като се използват вече изградени инфраструктура и градска среда.

"Земята е ограничен ресурс. По-разумно е да повишаваме качеството и функционалността на съществуващата градска среда, отколкото постоянно да разширяваме границите ѝ", казва Котларов.

Достъпността започва много преди цената на квадратния метър

Към административните и финансовите фактори се добавя и цената на строителните материали. От 1 юли 2026 г. ЕС въведе нов режим за вноса на стомана с тарифни квоти, а над тях се прилага 50% мито. За строителния сектор това създава допълнителен натиск върху разходите, особено при проекти с дълъг инвестиционен цикъл.

"Ако искаме жилищата да бъдат по-достъпни, трябва да гледаме цялата верига, която формира тяхната цена", коментира Котларов.

По думите му разговорът за достъпните жилища трябва да включва не само цената на квадратния метър, а и продължителността на процедурите, цената на капитала и материалите, инфраструктурата, транспорта и начина, по който градът използва земята си.

На заглавната снимка: Федерико Лазари, ръководител на представителството на Главболгарстрой в Брюксел и изпълнителен секретар на Build Europe; Карел Плато, старши мениджър "Публични политики за ЕС" Airbnb; Мария Реджина Флорио Марончели, вицепрезидент ELFAC; Йосиан Кутар, председател FOCC; Радослав Котларов, изпълнителен директор ГБС Инвест; Вирджиния Перес Нието, директор "Развитие на бизнеса и стратегически партньорства" Flex living (модератор)