Удар по наследството на Орбан: Нова антикорупционна служба започна мащабни разследвания

Създадената от правителството на унгарския премиер Петер Мадяр антикорупционна служба, част от усилията му за борба с корупцията, обяви първите четири случая, с които възнамерява да се заеме. Мадяр твърди, че корупцията и злоупотребата с публични средства са стрували на Унгария между 8% и 10% от БВП през последните години при управлението на бившия премиер Виктор Орбан. Орбан от своя страна отрича да е позволявал корупцията да остава без контрол по време на 16-годишното си управление.

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Първият случай е свързан с „продажба на политически връзки с цел получаване на разрешения за пребиваване за работа“, съобщи Националната служба за защита и възстановяване на активи в изявление, изпратено до националната информационна агенция МТИ.

Вторият случай се отнася до предполагаема корупция, свързана с разходи на местната власт за поддръжка на паркове и обществено хранене.

Третият случай е свързан с „държавна компания и държавни инвестиции“, се казва в изявлението. Мадяр заяви в публикация във „Фейсбук“, че случаят е свързан с Даниел Йелинек, един от най-богатите бизнесмени в Унгария.

Йелинек, ръководител на компанията за недвижими имоти „Индотек Груп“, бе разпитан от полицията и прокуратурата на 15 септември в рамките на разследване за предполагаем подкуп, свързан с обществена поръчка за закупуване на автобуси. Тогава „Индотек“ заяви, че Йелинек ще продължи да оказва пълно съдействие на разследването, като посочи, че според позицията на компанията той не е извършил нарушение във връзка със случая.

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Четвъртият случай е свързан с „привидно неоправдани разходи за пропаганда и събития“ на държавна институция. Мадяр заяви, че става дума за Службата за защита на суверенитета – институция, създадена по време на управлението на Виктор Орбан, която бе закрита от правителството на Мадяр през юни.

Службата за защита на суверенитета бе създадена през 2023 г., за да следи за рискове от това, което управляващата тогава партия ФИДЕС на Орбан определяше като „неправомерна политическа намеса“ от страна на чуждестранни субекти.