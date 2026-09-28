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Десетки дерайлирали вагони в Русия след удари с дронове: Отмъщение за руските удари в Украйна

28 септември 2026, 11:32 часа 811 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Десетки дерайлирали вагони в Русия след удари с дронове: Отмъщение за руските удари в Украйна

"Врагът предприема целенасочени атаки срещу железопътната инфраструктура. Атака с безпилотни летателни апарати на участъка Дятково-Людиново срути част от мост и 10 вагона дерайлираха. Няма пострадали". Това е част от официално съобщение на изпълняващия длъжността губернатор на Брянска област в Руската федерация Егор Ковалчук.

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"В Унечски район заради атака дерайлираха 18 празни полувагона (т.е. вагони без покрив). Няма пострадали. След като "Росгвардия" огледа мястото на инцидента, ще започнат възстановителни работи. Още една атака, повредила железопътни линии, е извършена в Навлински район. Железопътното движение не е прекъснато и няма пострадали", добавя Ковалчук.

Информацията за ударите резонира с данните за зачестяващи атаки с дронове от руска страна в Украйна, особено напоследък. Един от най-известните случаи е този: Русия удари по влакова линия, където се возят Борис Джонсън и други важни евросъветници (ВИДЕО)

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ЗАГЛАВНА СНИМКА: Архив, илюстративна

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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