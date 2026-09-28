Десетки дерайлирали вагони в Русия след удари с дронове: Отмъщение за руските удари в Украйна

"Врагът предприема целенасочени атаки срещу железопътната инфраструктура. Атака с безпилотни летателни апарати на участъка Дятково-Людиново срути част от мост и 10 вагона дерайлираха. Няма пострадали". Това е част от официално съобщение на изпълняващия длъжността губернатор на Брянска област в Руската федерация Егор Ковалчук.

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❗️Ukrainian drone strikes reportedly hit railway infrastructure in Russia’s Bryansk region. On the Dyatkovo-Lyudinovo section, part of a bridge collapsed and 10 railcars derailed. Another 18 empty railcars derailed in Unechsky District. Possibly it is the bridge connecting… pic.twitter.com/JDzB7bAgDg — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 28, 2026

"В Унечски район заради атака дерайлираха 18 празни полувагона (т.е. вагони без покрив). Няма пострадали. След като "Росгвардия" огледа мястото на инцидента, ще започнат възстановителни работи. Още една атака, повредила железопътни линии, е извършена в Навлински район. Железопътното движение не е прекъснато и няма пострадали", добавя Ковалчук.

Информацията за ударите резонира с данните за зачестяващи атаки с дронове от руска страна в Украйна, особено напоследък. Един от най-известните случаи е този: Русия удари по влакова линия, където се возят Борис Джонсън и други важни евросъветници (ВИДЕО)

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