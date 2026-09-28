Италия ще изпрати астронавти на Луната за 5 млрд. долара

Италия ще похарчи над пет милиарда долара, за да изпрати двама астронавти на Луната, според портала European Spaceflight (ES).

Италиански астронавти в мисия до Луната

Изданието обърна внимание на изявление на администратора на НАСА Джаред Айзъкман, според което Италия е отпуснала над пет милиарда долара за разработването на лунния модул Multi-Purpose Habitat (MPH), разработен от Thales Alenia Space, поръчан от Италианската космическа агенция за американската програма, в замяна на което ще получи места за двама италиански астронавти в бъдещи мисии до Луната.

„Това вероятно ще бъде първото истинско местообитание, което ще достигне лунната повърхност. И в резултат на това ще видите двама италиански астронавти на лунната повърхност“, каза Айзъкман.

Шефът на НАСА преди това заяви, че американската космическа агенция трябва да бъде по-селективна при избора на партньори за международно сътрудничество, тъй като лунната надпревара се превръща от битка за национален престиж между САЩ и Китай в състезание с висок залог за извънземни територии и ресурси.

Порталът отбелязва, че 15-тонният MPH ще бъде широк три метра и дълъг шест метра. Модулът е проектиран да побере двама астронавти за периоди от седем до 30 дни. В момента се очаква MPH да бъде готов през 2032 г., а изстрелването е планирано за 2033 г.

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Междувременно стана ясно, че НАСА планира да изпрати три напълно автономни лунни роувъра до Луната в края на 2026 г. като част от мисията CADRE, които ще се движат по повърхността на земния спътник и ще създават триизмерна карта на терена. Тези роботи ще вземат самостоятелни решения на различните етапи от мисията. Учените просто ще поставят целта, а самите роботи ще решават как да я постигнат, пише IFLScience.

Трите роувъра ще комуникират помежду си и с базова станция на спускаемия апарат. Те ще използват тази информация, за да се ориентират в терена и да вземат решения кога да започнат движение, какъв маршрут да поемат и как да маневрират около препятствия. Един от роувърите ще действа като лидер, обединявайки целия екип и разработвайки стратегически план за изследване на Луната. И трите роувъра ще следват този план, въпреки че всеки ще има своя собствена индивидуална задача.

Групата колесни роботи ще трябва да изпълни мисията си в рамките на 14 земни дни - същата продължителност на един ден на Луната. През това време роботите ще могат да получават достатъчно слънчева енергия, за да заредят батериите си и да продължат да работят.

Учените припомнят, че през деня температурата на Луната може да достигне 114 градуса по Целзий. Освен това, оборудването на лунните роувъри ще отделя топлина, което ще доведе до нагряване. За да издържат на подобни екстремни условия, роботите ще работят в 30-минутни цикли „активност-сън“. Това означава, че роботите периодично ще се изключват, ще се охлаждат и ще презареждат батериите си, а след излизане от режима на „сън“ устройствата ще обменят сигнали помежду си и ще се върнат към изпълнение на задачите по мисията.