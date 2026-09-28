2000 руски жертви, 250 пленени окупатори: Билецки за резултатите от "Вивалди" (ВИДЕА)

Трети армейски корпус под командването на бригаден генерал Андрий Билецки успешно е завършил третата фаза на украинската контраофанзива, известна като операция "Вивалди". Това докладва самият Билецки като отбеляза, че украинците са освободили Ново, Ридкодуб и Катериновка и са прогонили врага от Карповка и Новомихайливка. При това украинските сили са подлъгали руснаците, а всъщност са насочили удара си в съвсем друга посока.
"Врагът беше убеден, че основната атака ще бъде срещу Шандриголово-Зелена долина и безсмислено изгори резервите си там в контраатаки. Руснаците просто пропуснаха истинския удар срещу Ново", отбеляза Билецки.
Равносметката дотук по време на третата фаза на операция "Вивалди": руските сили са дали 2000 жертви и над 250 пленени, сред които офицери и артилеристи. Украинците са освободили 51 кв. км в Лиманското направление.
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Снимки: Трети армейски корпус на ВСУ
Билецки заяви още, че в хода на операцията украинските военни са модифицирали съветски бронетранспортьори БТР-60 в наземни дронове-камикадзе и ефективно са ги използвали за унищожаване на руските укрепления.
Операция "Вивалди": Ген. Билецки потвърди за настъплението на Украйна
A Ukrainian soldier in liberated Shandryholove, Lyman direction, where the 66th Mechanized Brigade continues its role in Operation Vivaldi. #Ukraine pic.twitter.com/b1RBZcLj9P— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 28, 2026
❗️Ukraine’s 3rd Army Corps says the third phase of Operation Vivaldi liberated Nove, Ridkodub and Katerynivka and restored control over Karpivka and Novomykhailivka. Commander Andrii Biletskyi said another 51 km² was retaken, bringing the total since offensive operations began to… pic.twitter.com/rwPyqmvGk7— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 28, 2026