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2000 руски жертви, 250 пленени окупатори: Билецки за резултатите от "Вивалди" (ВИДЕА)

28 септември 2026, 12:51 часа 400 прочитания 0 коментара
Снимка: Трети армейски корпус на ВСУ
2000 руски жертви, 250 пленени окупатори: Билецки за резултатите от "Вивалди" (ВИДЕА)

Трети армейски корпус под командването на бригаден генерал Андрий Билецки успешно е завършил третата фаза на украинската контраофанзива, известна като операция "Вивалди". Това докладва самият Билецки като отбеляза, че украинците са освободили Ново, Ридкодуб и Катериновка и са прогонили врага от Карповка и Новомихайливка. При това украинските сили са подлъгали руснаците, а всъщност са насочили удара си в съвсем друга посока. 

"Врагът беше убеден, че основната атака ще бъде срещу Шандриголово-Зелена долина и безсмислено изгори резервите си там в контраатаки. Руснаците просто пропуснаха истинския удар срещу Ново", отбеляза Билецки.

Равносметката дотук по време на третата фаза на операция "Вивалди": руските сили са дали 2000 жертви и над 250 пленени, сред които офицери и артилеристи. Украинците са освободили 51 кв. км в Лиманското направление. 

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Снимки: Трети армейски корпус на ВСУ

Билецки заяви още, че в хода на операцията украинските военни са модифицирали съветски бронетранспортьори БТР-60 в наземни дронове-камикадзе и ефективно са ги използвали за унищожаване на руските укрепления.

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Вивалди руска армия загуби руска армия Лиман Андрий Билецки
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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