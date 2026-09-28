Йотова, кирилицата, Путин: Механизми на заплахите, обяснени от Ивайло Мирчев (ВИДЕО)

Не намерихме никой, който да е казал, че има заплаха за кирилицата, каквото мнение изрази Илияна Йотова. Това заяви в предаването Студио Actualno съпредседателят на “Да, България”, Ивайло Мирчев, коментирайки началото на предизборната кампания.

Госпожа Йотова казва, че пари за оръжия не трябва да се дават, обаче България трябва да гарантира отбраната си, посочи Мирчев. Според народния представител България се е снишила в международната политика и най-вече в конфликта Русия и Украйна. Ако Путин реши, ще има мир на секундата. Защо госпожа Йотова и другите се правят, че това не е така, попита още Мирчев.

Той бе категоричен, че е много ясно коя страна е агресор, а след българската позиция, ни се смеят по целия свят. Може би някой си е дал сметка, че България ще бъде единствената държава в ЕС, която да не участва в съвместна декларация и след това се стигна до среднощни постове на Йотова. Тук не бива да има съмнения в намесата на руското посолство, убеден е още Мирчев.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.