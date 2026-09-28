Още данъци в Русия за война: Песков се разсейва да каже. Украйна напредва със своите балистични ракети (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Ръцете ми треперят ужасно. Не си представях, че ще е толкова страшно да кажеш на глас това, което мислиш. Надявам се поне да мога да заспя след това. Владимир Владимирович (Путин), казвам се Даниил. На 14 години съм. Живея в Челябинск. Не мога повече да мълча. Не искам просто да сложите край на СВО (специална военна операция – гнусното име, което режимът на издирвания от Международния наказателен съд в Хага руски диктатор Владимир Путин налага за подпалената от него война в Украйна) – искам просто да напуснете моята страна (Русия) напълно. Махайте се от нашите домове, от нашите страхове – и никога не се връщайте. Ненужен и неканен гост, който никой не е канил - вън от домовете ни, от новините, от живота ни – и никога не се връщайте. Умолявам Господ Бог – оставете ни намира. Просто си отивайте". Това е само част от думи на млад руснак, още дете, който явно намира смелост да каже какви са нещата в родината му, заради Владимир Владимирович Путин. Това дете казва простичко: "Виждам как загиват хора, виждам как семейства се развалят, виждам деца, растящи без бащите си". И иска всичко да се върне както е било през 2000 година – подсказка, че вероятно говорим за видео, което не е автентично:

Дали видеото е генерирано от изкуствен интелект (ИИ) или е автентично – засега категорични данни да е продукт на ИИ няма, но има куп спорове в социалните мрежи, особено в Телеграм, предвид фона, на който е записан клипът и твърде резките контури на образа на момчето спрямо въпросния фон. Със сигурност обаче посланието в него е силно:

A 14-year-old teenager from Chelyabinsk recorded a message to Putin



“I can no longer stay silent. I want you not just to end the ‘special military operation,’ but to disappear from our country, from our news, from our homes, from our fears — and never come back again,” he says… pic.twitter.com/3HpgyuvjF7 — NEXTA (@nexta_tv) September 27, 2026

Съвсем реално обаче – говорителят на Кремъл Дмитрий Песков не пожела да коментира информацията, че ще има увеличение на данъци в Русия: 22% върху онлайн търговията, на свръхпечалба, за да се финансират военни разходи. "Няма да коментирам – обърнете се към правителството и финансовото министерство", гласеше отговорът на Песков на журналистически въпрос – ОЩЕ: Изборите минаха: Идват по-скъпи комунални услуги в Русия и по-скъпи ипотеки за някои

Remember they also said there won't be a large new mobilization. Russia’s Finance Ministry has proposed new tax increases, including higher levies on excess profits and a 22% VAT on cross-border e-commerce. Asked how this squared with previous statements that the tax burden would… pic.twitter.com/hEXrsyvxfv — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 27, 2026

Много по-скъпо е да направим нова мобилизация на хора, отколкото да увеличим оръжейния арсенал, констатира популярният Z-канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук. Той поставя следния въпрос: ако вдигате данъците и то неведнъж, това как ще се отрази на обществените настроения? Според него, трябва да се нанасят по-мощни удари по специфични за живота в Украйна сектори, за да бъде пречупена украинската държава – сега, докато Русия има още оръжейни запаси, а не да се залага на война на изтощение. Американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) коментира в дневния си обзор, че със становището си "Рибар" всъщност противоречи на възприетата от Путин военна стратегия – но и той вероятно се цели в това да накара Украйна да се предаде до пролетта на 2027 година, като се възползва от липсата на ракети-прехвщачи за Patriot и все още липсата на дронове-прехващачи за руските модели далекобойни дронове като "Геран-5". Тези липси ще дадат възможности на Путинова Русия да нанася за по-големи разрушения в близко бъдеще. В момента, по думите на украинския президент Володимир Зеленски, Украйна сваля около 55% от руските реактивни дронове – над 1500 от общо 2730 изстреляни от Русия през септември дотук. "Рибар" обаче обръща внимание и, че такава кампания от далекобойни удари не може да продължава безкрайно дълго, защото Украйна също отговаря и нанася сериозни щети на руска територия.

Украйна се развива, за да се защитава

Украинският премиер Серхий Корецки обяви пред телевизия ТСН, че нови дронове-прехващачи срещу руски реактивни дронове клас "Шахед" вече са били тествани и са показали оптимистични резултати. Той отново обърна внимание как "руските терористи" използват масово дронове за обстрели по цивилни цели, за щастие в Западна Украйна далеч по-малко, но по-близки райони до фронтовата линия страдат силно. Сега целта е нови дронове-прехващачи срещу руски дронове с реактивни двигатели да се произвеждат масово. А генерал Кирило Буданов, началник на украинската президентска администрация, също потвърди за изпитанията и че прототипи са свалили руски дронове с реактивен двигател в бойни условия – ще започнем масово производство и използване на такива дронове-прехващачи до няколко месеца, уточни той. По думите му, скоро се очаква и поредна голяма размяна на военнопленници с Русия:

Ukraine has successfully tested new interceptor drones against Russian jet-powered Shaheds, Koretskyi said in an interview with TSN. According to him, the new interceptors have demonstrated successful results. The main task now is to scale up their production for wider… pic.twitter.com/0qcV47yNut — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 27, 2026

Ukraine will begin mass deployment of interceptor drones within several months, Head of the Presidential office Kyrylo Budanov says. Prototypes are already undergoing combat testing and shooting down Russian drones. He also said a large prisoner exchange between Ukraine and… pic.twitter.com/1LHd3T66Xk — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 27, 2026

Главният изпълнителен директор на украинската оръжейна компания Fire Point Ирина Терех отново изнесе информация докъде са стигнали проектите на компанията за разработка на балистични ракети. Тя каза, че ракетата FP-7 с обсег от 300 км е готова и в момента е в процес на държавна регистрация, каталогизиране и сертификация от украинското министерство на отбраната. FP-7 е предвидено да се използва като ракета-прехващач в бъдещата европейска ПВО система "Фрея", която трябва да е аналог на американската "Пейтриът" (Patriot) и да сваля балистични ракети. FP-9, която с по-голям обсег – около 850 километра, е в процес на изпитания и се очаква да бъде готова за военна употреба тази есен (2026 година), по-точно: до края на есента. В Украйна тази ракета е чакана като оръжие, което може да поразява цели в Москва:

Fire Point CEO Iryna Terekh provided a timeline for the company’s Ukrainian ballistic missiles. She said the short-range FP-7, with a range of 300 km, is ready and currently undergoing codification. The longer-range FP-9, designed to reach 850 km, is undergoing testing and is… pic.twitter.com/vxk1JoOhyX — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 27, 2026

Олешки – поредният военен грях на Путин

Междувременно, ръководителят на Херсонската военновременна администрация Олександър Прокудин заяви във видеообръщение в канала на администрацията в Телеграм, че Украйна е доставила приблизително 4 тона храна чрез дронове на 100 места в окупирания от руснаците град Олешки (на източния бряг на река Днепър), който преживява хуманитарна катастрофа. Прокудин призова руснаците да не пречат на хората там да оцелеят: "Сега се обръщам към руснаците. Цивилните нямат никаква връзка с Въоръжените сили на Украйна. Поради условията, които създадохте в Олешки, хората просто нямат друг избор. Не лишавайте хората от възможността да оцелеят и да не умрат от глад. Всякакви опити за възпрепятстване на доставката на храна и лекарства на цивилното население ще бъдат класифицирани като международни престъпления и геноцид. Тези престъпления нямат давност и не са обхванати от амнистия", предупреди Прокудин (ВИДЕА). По думите му, в Олешки има около 2000 цивилни и 50 деца и добавя: "За получаване на пакети с хуманитарна помощ окупаторите задържат жителите на Олешки, хвърлят ги в мазета, брутално ги бият и прибягват до (други форми на) насилие":

🤬 Russian forces are seizing humanitarian aid in occupied Oleshky



According to Kherson regional governor Oleksandr Prokudin, around 2,000 people, including nearly 50 children, remain in the city without reliable access to food, water or electricity.



Ukraine is trying to… pic.twitter.com/V7HyvZbG6D — NEXTA (@nexta_tv) September 27, 2026

🚁 Ukrainian forces used drones overnight to deliver food to residents of occupied Oleshky



According to the Ukrainian side, drones dropped humanitarian packages at around 100 locations across the city to get food to people facing severe shortages.



Food and medicine have… https://t.co/CMevPd3EJj pic.twitter.com/U6vFNQCakW — NEXTA (@nexta_tv) September 27, 2026

Ukrainian forces conducted an operation to deliver around 4,000 kg of food to 100 designated locations in Russian-occupied Oleshky. The report says Russian troops shoot down drones carrying supplies and seize or resell food intended for children and elderly residents. It also… pic.twitter.com/UlBH6SYkpd — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 27, 2026

Данни за кризата в Олешки бяха представени и пред Общото събрание на ООН от Украйна. На 2 септември назначеният от руснаците уж губернатор на Херсонска област Владимир Салдо, бивш кмет на Херсон (2002 – 2012) писа в официалния си канал в Телеграм, че украински дронове са използвани за обстрел срещу руски хуманитарен конвой за Олешки.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Вече 138 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 27 септември е имало 229 бойни сблъсъка спрямо 221 на 26 септември. Руснаците са хвърлили 277 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 12 по-малко спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2918 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 180 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 8845 FPV дрона, което е с около 1650 надолу спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Ukrainian forces carried out another series of precision strikes on Russian positions at an industrial site. Russian troops repeatedly returned to the facility after being targeted, with similar activity reported at a nearby grain elevator. #Ukraine pic.twitter.com/npf2ifVmfm — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 27, 2026

Пак най-много руски пехотни атаки има в направлението от Торецк към Константиновка – 25 за последното денонощие. Още 20 са станали югозападно от Константиновка, в Покровското направление. За там украинският военен канал "Офицер" твърди, че само на 27 септември са убити 150 руски войници, опитали да пробият към Добропиля – общо за деня на целия фронт убитите и ранени руски войници са 2090 по данните на украинския генщаб. Това, по думите на украинския президент Володимир Зеленски, са потвърдени с видеокадри и снимки руски военни жертви. 12 руски пехотни атаки са регистрирани от украинския генщаб в района на Гуляйполе и западно от него, в Запорожка област. В Лиманското направление ISW цитира (в посочения по-горе дневен обзор) основен Z-канал, следящ какво правят руските военни части "Запад" и че те изпитват затруднения хем да се изтеглят през река Жребец, хем да опазят устойчиви позиции за операции на западния бряг на реката. Това с последствия от украинската операция "Вивалди". За нея бригаден генерал Андрий Билецки обяви следното: "Трети армейски корпус освободи Нове, Ридкодуб и Катериновка и си възвърна контрола над Карповка и Новомихайловка" (КАРТА). И още - Z-канали, сред които и "Два майора", признават, че украински войници са влезли в село Комар, което е съвсем близо северно до Велика Новоселка, в Олександриевското направление - това също е акцент в дневния обзор на ISW. Велика Новоселка е опорна точка за по-бърза руска логистика за руските части в Гуляйполе, които атакуват към Орехов.

Ukraine’s NC13 strike UGV unit introduced a new tactic during the 3rd Army Corps’ Operation Vivaldi, deploying upgraded kamikaze ground robots armed with two Bullspike grenade launchers. The UGVs attacked Russian positions with the launchers before entering and detonating inside… pic.twitter.com/oMLW0cQD2P — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 27, 2026

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Тази нощ Руската федерация е изстреляла 165 далекобойни дрона по цели в Украйна, като 79 от тях са били с реактивен двигател. Свалени са 112 дрона, а преминали през украинската ПВО руски далекобойни безпилотни системи са нанесли удари на 14 места в Украйна, има падане на отломки на още 7 места, казват украинските ВВС в сутрешната си сводка. В Приморски край на Русия 650 000 души са без вода заради авария в подтанция "Щиково", която е спряла тока за водни помпи, уточняват от пресслубата на руското министерство на извънредните ситуации. В Одеса руски обстрел е нанесъл щети на празен склад, според местните власти, както и на жилищни домове и коли, ранени са двама души – ОЩЕ: Поредна руска петролна база е взривена, докато Тръмп моли Зеленски да щади руските рафинерии. Ранени деца в Харков от руски авиобомби (ВИДЕО)